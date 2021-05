Klasemen Liga Inggris dan Jadwal Usai Newcastle vs Man City yang Berakhir 3-4

TEMPO.CO, Jakarta - Laga Newcastle United vs Manchester City dalam lanjutan Liga Inggris pekan ke-36 di Stadion St. James' Park, Sabtu dinihari, 15 Mei 2021, berakhir dengan skor 3-4. Hasil itu memastikan Man City mematahkan rekor kemenangan tandang beruntun Liga Inggris.

Gol Manchester City dicetak Joao Cancelo (menit 39) serta Ferran Torres (42, 64, dan 66). Gol Newcastle diceploskan Emil Krafth (25), Joelinton (45/penalti), dan Joseph Willock (62).

Kemenangan ini membuat Man City mampu menghiasi gelar juara Liga Inggris mereka dengan rekor 12 kemenangan tandang beruntun. Rekor ini meliputi semua kasta sepak bola di daratan Inggris.

Man City yang sudah dipastikan juara kini mengoleksi 83 poin. Sedangkan Newcastle United, yang mengemas 39 poin, tertahan di urutan ke-16.

Jadwal Liga Inggris akan berlanjut pada Sabtu malam ini. Ada tiga laga yang akan tersaji yakni Burnley vs Leeds United, Southampton vs Fulham, Brighton vs West Ham.

Hasil dan Jadwal Liga Inggris

(Pekan ke-36)

Sabtu, 15 Mei 2021

Newcastle vs Manchester City 3-4.

18:30 Burnley vs Leeds United (Mola TV)

21:00 Southampton vs Fulham (Mola TV).

Ahad, 16 Mei 2021

02:00 Brighton vs West Ham (Mola TV)

18:00 Crystal P vs Aston Villa (Mola TV)

20:05 Tottenham vs Wolves (Mola TV)

22:30 West Brom vs Liverpool (Mola TV).

Senin, 17 Mei 2021

01:00 Everton vs Sheffield Unteid (Mola TV).

Klasemen Liga Inggris

No Tim Main Gol Poin 1 Man City 36 47 83 2 Man United 36 28 70 3 Leicester City 36 21 66 4 Chelsea 36 22 64 5 Liverpool 35 20 60 6 West Ham 35 10 58 7 Tottenham 35 20 56 8 Everton 35 4 56 9 Arsenal 36 12 55 10 Leeds United 35 0 50 11 Aston Villa 35 8 49 12 Wolves 35 -12 45 13 Crystal Palace 35 -22 41 14 Southampton 35 -18 40 15 Burnley 35 -14 39 16 Newcastle 36 -19 39 17 Brighton 35 -5 37 18 Fulham 35 -22 27 19 West Brom 35 -36 26 20 Sheffield 35 -44 17

