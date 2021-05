Jadwal Bola Live Sabtu 15 Mei: Liga Inggris, Final Piala FA, Liga Italia

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu malam hingga Ahad dinihari, 15 Mei 2021, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Final Piala FA, Liga Italia, dan Liga Jerman.

Dari Inggris, akan hadir final Piala FA. Chelsea vs Leicester City akan bertarung di Wembley, dalam laga yang disiarkan RCTI. Kedua tim saat ini juga tengah bersaing berebut tiket Liga Champions dalam klasemen Liga Inggris.

Dari Liga Inggris, malam ini akan hadir sejumlah aksi tim papan tengah dan bawah. Ada liga laga yang akan tersaji, yakni Burnley vs Leeds United, Southampton vs Fulham, dan Brighton vs West Ham.

Dari Liga Italia akan hadir laga besar Juventus vs Inter Milan. Saat ini Juventus, yang merupakan juara bertahan, ada di posisi kelima klasemen dan tengah berjuang masuk posisi empat besar atau zona Liga Champions.

Sebelum melawan Inter Milan, yang sudah dipastikan juara, Juventus mengemas nilai 72, hanya tertinggal satu poin dari Napoli yang ada di atas. Kemenangan di laga ini akan menjaga harapan Juve untuk lolos ke Liga Champions musim depan.

Sementara itu, Liga Jerman akan menyajikan laga pekan ke-33, termasuk Freiburg melawan Bayern Munchen, yang sudah juara.

Jadwal bola selengkapnya

Sabtu, 15 Mei 2021

Liga Inggris

(Pekan 36)

18:30 Burnley vs Leeds (Mola TV)

21:00 Southampton vs Fulham (Mola TV).

Liga Italia

(Pekan 37)

20:00 Genoa vs Atalanta (Bein Sport 2)

20:00 Spezia vs Torino (Bein Sport 2)

23:00 Juventus vs Inter Milan (Bein Sport 2).

Final Piala FA Inggris

23:15 Chelsea vs Leicester City (RCTI)

Liga Jerman

(Pekan 33)

20:30 Bielefeld vs Hoffenheim (Mola TV)

20:30 Hertha vs FC Koln (Mola TV)

20:30 Augsburg vs Bremen (Mola TV)

20:30 Schalke vs Frankfurt (Mola TV)

20:30 Mgladbach vs Stuttgart (Mola TV)

20:30 Leverkusen vs Union Berlin (Net TV)

20:30 Freiburg vs Bayern Munchen (Mola TV).

Ahad dinihari, 16 Mei 2021

Liga Inggris

(Pekan 36)

02:00 Brighton vs West Ham (Net TV)

Liga Italia

(Pekan 37)

01:45 AS Roma vs Lazio (Bein Sport 2)

Selanjutnya: Jadwal bola hari berikut