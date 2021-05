Klasemen Liga Italia Ahad 16 Mei: Juventus vs Inter 3-2, Roma vs Lazio 2-0

TEMPO.CO, Jakarta - Liga Italia pekan ke-37 pada Sabtu malam hingga Ahad dinihari WIB, 16 Mei 2021, antara lain menyajikan hasil: Juventus vs Inter Milan 3-2

dan AS Roma vs Lazio 2-0.

Juventus mengalahkan Inter Milan dengan skor 3-2 dalam laga Derby d'Italia di Stadion Allianz, Turin. Juan Cuadrado jadi bintang kemenangan Juve lewat dua gol yang dicetaknya dalam pertandingan yang harus diakhiri dengan situasi 10 lawan 10 itu.

Gol Juventus lainnya dicetak Cristiano Ronaldo. Sedangkan gol Inter Milan diceploskan Romelu Lukaku dan gol bunuh diri Giorgio Chiellini.

Juve kehilangan Rodrigo Bentancur karena kartu kuning kedua pada menit 55, sedangkan pemain Inter Marcelo Brozovic diusir wasit pada injurty time.

Kemenangan itu membawa tim besutan Andrea Pirlo naik ke peringkat keempat dengan raihan 75 poin. Mereka unggul dua poin dari Napoli yang baru akan bermain melawan Fiorentina Ahad malam ini.

Bagi Inter Milan, yang sudah juara, kekalahan itu tak banyak berarti. Mereka nyaman di puncak dengan 88 poin.

Dalam pertandingan lain, AS Roma merebut kemenangan Derby della Capitale untuk menghabisi peluang rival sekotanya, Lazio, tampil di Liga Champions musim depan. Merek memenangi laga di Stadion Olimpico itu dengan skor 2-0.

Gol dalam pertandingan itu dicetak Henrikh Mkhirayran dan Pedro.

Kekalahan ini membuat Lazio yang berada di posisi keenam gagal menambah raihan 67 poin yang mereka miliki. Kendati masih punya dua pertandingan, Lazio dipastikan tidak akan bisa mengejar empat besar, sehingga tahun depan "hanya" akan tampil di kasta kedua kompetisi UEFA, Liga Europa.

Sedangkan bagi Roma, yang mengoleksi 61 poin, kemenangan itu memantapkan kedudukan mereka di posisi ketujuh klasemen sementara. Bila tetap duduk di posisi ketujuh hingga musim berakhir, Roma akan memperoleh satu tiket babak playoff kualifikasi Liga Conference, kompetisi kasta ketiga UEFA yang mulai bergulir musim depan.