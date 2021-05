Pekan Terakhir Liga Italia: AC Milan Berat, Juventus dan Napoli Ringan

TEMPO.CO, Jakarta - Liga Italia Seri A akan melangsungkan laga terakhirnya pada akhir pekan ini. AC Milan, Napoli dan Juventus masih berebut posisi ketiga dan keempat yang artinya tiket untuk bermain di Liga Champions musim depan.

AC Milan saat ini berada di posisi ketiga klasemen dengan perolehan 76 angka, sama dengan yang dimiliki Napoli dan hanya unggul satu angka dari Juventus. Akan tetapi skuad besutan Stefano Pioli menghadapi laga paling berat diantara para rival-rivalnya tersebut.

Milan harus melawat ke markas Atalanta yang posisinya sudah relatif aman meskipun hanya mengantongi 78 angka. Perolehan angka La Dea memang masih bisa disamai oleh Juventus akan tetapi mereka unggul karena satu kali mengalahkan Juventus musim ini sementara satu laga lainnya berakhir imbang.

Akan tetapi Atalanta dipastikan tak akan mau menyerah dengan mudah. Berada di posisi kedua klasemen akhir akan menjadi capaian terbaik skuad asuhan Gian Piero Gasperini setelah dalam dua musim sebelumnya selalu berada di posisi ketiga.

Laga kontra Atalanta akan sangat berat bagi AC Milan karena pada pertemuan pertama musim ini mereka harus menyerah 0-3 di Stadion San Siro. Apalagi pada laga Senin dinihari kemarin, Hakan Calhanoglu cs hanya bermain imbang 0-0 dengan Cagliari.

Sementara Napoli dan Juventus mendapatkan lawan yang relatif lebih mudah. Napoli akan menjamu tim di peringkat kesepuluh Hellas Verona dan Juventus menyambangi markas tim di peringkat kesebelas, Cagliari. Baik Verona maupun Cagliari sama-sama gagal memetik kemenangan dalam lima laga terakhir dengan catatan dua kekalahan dan tiga kali imbang.

Pada pertemuan pertama musim ini, Juventus berhasil mengalahkan Bologna dengan skor 2-0. Secercah peluang bagi AC Milan, jika mereka gagal menang atas Atalanta, untuk bertahan di posisi empat besar bisa muncul dari Verona. Pasalnya, pada pertemuan pertama musim ini, mereka sukses menundukkan Napoli 3-1.

Berikut jadwal laga penentuan bagi AC Milan, Napoli dan Juventus akhir pekan ini:

Senin, 24 Mei 2021:

01.45 WIB - Atalanta vs AC Milan

01.45 WIB - Bologna vs Juventus

01.45 WIB - Napoli vs Verona

Selain perebutan posisi empat besar, persaingan untuk bertahan dari ancaman degradasi ke Seri B Liga Italia pun masih sangat seru. Benevento dan Torino akan menghadapi laga hidup mati pada akhir pekan nanti.

Torino saat ini berada di posisi ke-17, tempat terakhir di zona aman, dengan perolehan 35 angka, unggul tiga angka saja dari Benevento yang berada di bawahnya. Akan tetapi Torino masih memiliki satu pertandingan lebih sedikit.

Pasukan Banteng Turin bisa saja memastikan lolos dari degradasi pada laga Rabu dinihari nanti. Rival sekota Juventus itu akan menyambangi tim peringkat keenam, Lazio. Torino hanya membutuhkan hasil imbang pada laga tersebut untuk memastikan lepas dari kejaran Benevento. Dua tim lainnya yang sudah dipastikan terdegradasi ke Seri B Liga Italia adalah Crotone dan AC Parma.

FOOTBALL ITALIA| TRANSFERMARKT