Klasemen Liga Inggris Rabu 19 Mei: MU Seri, Man City Keok, Chelsea Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Liga Inggris pekan ke-37 pada Rabu dinihari, 19 Mei 2021, menampilkan hasil: Chelsea vs Leicester City 2-1, Manchester United vs Fulham 1-1, dan Brighton vs Manchester City 3-2.

Chelsea menuntaskan revans atas Leicester City sekaligus mengambil alih posisi ketiga klasemen Liga Inggis. Mereka memenangi pertemuan kedua dalam sepekan terakhir dengan skor 2-1 dalam di Stadion Stamford Bridge, London.

Antonio Ruediger dan Jorginho mencetak gol-gol ke gawang Leicester, yang hanya bisa dibalas oleh gol Kalechi Iheanacho. Hasil itu jadi pembalasan dendam bagi Chelsea yang dikalahkan Leicester di final Piala FA akhir pekan lalu.

Hasil itu membuat kedua tim bertukar tempat di klasemen. Chelsea naik ke posisi ketiga dengan koleksi 67 poin dan Leicester City (66 poin) turun ke peringkat keempat, terpaut tiga poin dari Liverpool yang akan melawan Burnley Kamis dinihari nanti. Bila The Reds menang, Leicester akan turun ke posisi kelima karena kalah selisih gol.

Dalam laga lain, Manchester United ditahan imbang Fulham dengan skor 1-1 dalam laga kandang pemungkas Liga Inggris mereka di Stadion Old Trafford.

Edinson Cavani menyambut kembalinya sekira 10 ribu penonton yang pertama kali hadir di Old Trafford dengan sebuah gol cantik untuk membawa MU memimpin. Namun, keunggulan mereka dimusnahkan oleh Joe Bryan.

Hasil itu membuat MU, sudah mengunci satu tiket Liga Champions musim depan, dipastikan finis sebagai runner-up Liga Inggris musim ini. Nilainya di posisi dua tak mungkin lagi dikejar.

MU memiliki 71 poin, unggul empat poin atas Chelsea dan terpaut lima angka dari Leicester City. Sedangkan Fulham (28 poin), yang sudah terdegradasi sejak sepekan lalu, tak beranjak dari urutan ke-18 klasemen.

Sementara itu, rekor kemenangan 12 pertandingan tandang beruntun Manchester City berakhir di markas Brighton & Hove Albion. The Citizens takluk 2-3 di Stadion Amex.

City mengalami kerugian besar ketika harus tampil dengan 10 pemain sejak menit ke-10 karena kartu merah yang diterima Joao Cancelo. Kala itu mereka sudah memimpin lewat gol cepat Ilkay Gundogan.

Situasi 10 lawan 11 awalnya tampak tidak terlalu mempengaruhi City yang mampu menggandakan keunggulan melalui Phil Foden. Tetapi perlahan tapi pasti ketimpangan membuat tim besutan Pep Guardiola kehilangan kendali permainan.

Brighton mampu bangkit dari ketertinggalan dan membalikkan keadaan melalui gol-gol Leandro Trossard, Adam Wesbter dan Daniel Burn untuk meraih kemenangan atas City.

Hasil itu tak mempengaruhi posisi City yang sudah juara dan duduk di puncak klasemen dengan koleksi 83 poin, sedangkan Brighton (41 poin) naik ke peringkat 15.

