Jadwal Liga Inggris Rabu 19 Mei: Burnley vs Liverpool, Juga Spurs dan Arsenal

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris pada Rabu malam waktu setempat atau Kamis dinihari WIB, 20 Mei 2021, akan menampilkan rangkaian laga pekan ke-37. Liverpool berpeluang naik ke posisi empat besar.

Liverpool akan berlaga di kandang Burnley, mulai 02.15 WIB, dalam laga yang disiarkan Mola TV. Bila menang, The Reds akan bisa menggeser Leicester City dari posisi keempat.

Liverpool saat ini menempati posisi kelima dengan nilai 63. Tim asuhan Jurgen Klopp ini hanya terpaut tiga poin dari Leicester, yang baru dikalahkan Chelsea 1-2. The Reds akan bisa naik ke posisi keempat bila menang atas Burnley karena memiliki selisih gol lebih baik.

Liga Inggris malam ini juga akan menampilkan laga Tottenham vs Aston Villa, West Brom vs West Ham, dan Crystal Palace vs Arsenal.

Tottenham kini menempati posisi keenam dengan nilai 59, sama dengan West Ham. Karena itu laga nanti akan menjadi persaingan untuk berebut tiket Liga Europa bagi kedua tim.

Arsenal ada di posisi ke-10 dengan nilai 55, masih mungkin lolos ke Conference League musim depan bila menang dalam laga nanti. The Gunners hanya terpaut 4 poin dari West Ham yang ada di zona kompetisi kasta ketiga Eropa itu, yang baru akan digelar untuk pertama kalinya musim depan.

Selanjutnya: Rekap Hasil, jadwal, dan klasemen Liga Inggris