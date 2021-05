Jadwal Bola Live Rabu 19 Mei: Atalanta vs Juventus, Juga PSG dan Liverpool

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Rabu malam ataku setempat atau Kamis dinihari, 20 Mei 2021, akan menampilkan dua partai final, Coppa Italia dan Piala Prancis, serta rangkaian laga Liga Inggris.

Dari ajang Coppa Italia, akan tersaji partai final Atalanta vs Juventus. Pertandingan ini akan berlangsung di Mapei Stadium, Reggio Emilia, mulai 02:00 WIB dengan disiarkan TVRI.

Juventus akan berusaha mencari penebusan dalam laga ini. Sebagai juara bertahan Serie A, mereka gagal mempertahankan scudetto. Tim asuhan Andrea Pirlo ini bahkan masih berjuang untuk lolos ke Liga Champions musim depan dan kini hanya menempati posisi kelima klasemen.

Atalanta justru sudah mengantongi tiket Liga Champions. Dengan satu laga tersisa, mereka kini menempati posisi kedua klasemen di bawah Inter Milan yang sudah juara.

Juventus saat ini sudah memegang rekor sebagai tim paling sering juara di ajang ini. Mereka akan mengejar trofi ke-14 mereka. Sedangkan Atalanta baru sekali juara pada 1963.

Partai final lain juga akan tersaji dari ajang Piala Prancis: AS Monaco vs PSG. Pertandungan akan berlangsung di Stade de France, Saint-Denis, mulai 02.15 WIB.

PSG adalah juara bertahan. Mereka sudah 13 kali juara dan 5 kali jadi runner-up. Monaco baru 5 kali juara, yang terakhir pada 1991.

Sementara itu dari Liga Inggris akan hadir rangkaian laga pekan ke-37. Salah satu laga menarik adalah Burnley vs Liverpool, yang akan disiarkan Mola TV. Bila menang, The Reds akan bisa menggeser Leicester City dari posisi keempat.

Liverpool saat ini menempati posisi kelima dengan nilai 63. Tim asuhan Jurgen Klopp ini hanya terpaut tiga poin dari Leicester, yang baru dikalahkan Chelsea 1-2. The Reds akan bisa naik ke posisi keempat bila menang atas Burnley karena memiliki selisih gol lebih baik.

Liga Inggris malam ini juga akan menampilkan laga Tottenham vs Aston Villa, West Brom vs West Ham, dan Crystal Palace vs Arsenal.