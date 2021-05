Prediksi Liga Inggris: Chelsea Keluar 4 Besar, Liverpool dan Leicester Masuk

Gelandang Chelsea Mason Mount melakukan selebrasi bersama Reece James setelah mencetak gol ke gawang Liverpool dalam pertandingan Liga Inggris di Anfield, Liverpool, 5 Maret 2021. Liverpool ditumbangkan Chelsea 1-0. Pool via REUTERS/Phil Noble

TEMPO.CO, Jakarta - Chelsea, Liverpool dan Leicester City akan bertarung untuk memperebutkan dua tempat terakhir di posisi empat besar klasemen Liga Inggris akhir pekan ini. The Blues yang saat ini menempati posisi ketiga diprediksi akan tersungkur sementara Liverpool dan Leicester City mengamankan tiket Liga Champions musim depan.

Jurnalis Sky Sports, Lewis Jones, memprediksi Chelsea akan sulit meraih kemenangan di markas Aston Villa. Menurut dia, Villa merupakan lawan yang sangat sulit dikalahkan ketika bermain di kandang. Apalagi Villa dipastikan akan mendapatkan dukungan dari suporternya yang sudah diperbolehkan menonton langsung laga dari stadion.

Kembalinya Jack Grealish, menurut Jones, juga menjadi akan menjadi kunci bagi Aston Villa untuk menahan Chelsea. Secara statistik, menurut dia, keberadaan Grealish membuat Aston Villa menjadi tim dengan lini serang paling berbahaya ke tujuh di Liga Inggris.

"Ketika bermain dengan percaya diri dan dengan kekuatan penuh, Villa telah menunjukkan musim ini bahwa mereka adalah tim yang layak berada di puncak Liga Premier, seperti yang mereka tunjukkan dalam kemenangan mengesankan atas Tottenham pada pertengahan pekan lalu," tulis Jones dalam prediksinya.

"Jelas, Jack Grealish membuat perbedaan besar dalam kemenangan itu. Dengan dia, presentasi peluang gol mereka berada di peringkat ketujuh di liga, tetapi tanpa dia, presentasi itu jatuh ke urutan ke-14. Dia benar-benar pemain yang vital."

Jones memprediksi laga Aston Villa vs Chelsea akan berakhir imbang. Hal itu membuat The Blues akan dapat disalip Liverpool dan Leicester City yang menurutnya bisa meraih kemenangan dari Crystal Palace dan Tottenham Hotspur.

Liverpool, menurut Jones, akan menang mudah dari Crystal Palace. Empat kemenangan beruntun yang didapatkan The Kop, menurut dia, membuktikan bahwa Jurgen Klopp telah mampu mengangkat timnya dari keterpurukan.

Palace memang dinilai bisa merepotkan Liverpool. Secara statistik, menurut Jones, Palace merupakan tim kedua yang paling banyak melepaskan tembakan ke arah gawang dalam empat laga terakhir. Meskipun demikian mereka kalah dari Liverpool yang memuncaki daftar tersebut.

Apalagi performa Palace saat ini dinilai kurang stabil. Pada laga Kamis kemarin, skuad asuhan Roy Hodgson juga baru saja ditekuk Arsenal 1-3. Jones memprediksi Liverpool menang dengan skor 3-1.

Leicester City yang saat ini dianggap peluangnya paling kecil untuk masuk ke posisi empat besar pun dinilai tak akan mengalami kesulitan menundukkan Tottenham Hotspur. Faktor bermain di kandang membuat The Foxes lebih diunggulkan.

Meskipun memiliki lini depan yang diperkuat Harry Kane dan Son Heung-min, menurut Jones Tottenham membutuhkan penyegaran. Kekalahan dari Aston Villa pada laga Kamis kemarin membuktikan hal itu. Apalagi mereka akan menghadapi Leicester City yang dikenal memiliki pertahanan rapat dan serangan balik cepat.

"Kecemerlangan Harry Kane dan Heung Min-Son telah menutupi celah di Tottenham musim ini. Tetapi skuad mereka tampaknya membutuhkan penyegaran dan mereka memiliki pekerjaan musim panas yang besar di depan," kata Jones.

"Kekompakan Leicester, serangan balik, dan solidaritas pertahanan bisa membuat mereka mengalahkan Tottenham."

"Brendan Rodgers dan timnya pantas mendapatkan tiket Liga Champions. Saya tidak melihat alasan mengapa mereka tidak bisa memenuhi itu dan mengalahkan Spurs."

Chelsea saat ini berada di posisi ketiga klasemen Liga Inggris dengan perolehan 67 angka. Skuad asuhan Thomas Tuchel hanya unggul satu angka saja dari Liverpool dan Leicester City yang berada di bawahnya.

Laga terakhir Liga Inggris akan menentukan nasib ketiga klub untuk meraih tiket Liga Champions musim depan. Laga Leicester City vs Tottenham, Liverpool vs Crystal Palace dan Aston Villa vs Chelsea akan digelar berbarengan pada Ahad malam 23 Mei 2021 pukul 22.00 WIB.

SKY SPORTS