Leicester City Vs Tottenham, Rodgers Tak Terbebani Tiket Liga Champions

Penyerang Leicester City Jamie Vardy, melakukan selebrasi setelah mencetak gol ke gawang Tottenham Hotspur dalam pertandingan Liga Inggris di stadion Tottenham Hotspur, London, 21 November 2020. Leicester City berhasil kalahkan Hotspur 2-0. Pool via REUTERS/Andy Rain

TEMPO.CO, Jakarta - Laga pamungkas Liga Inggris antara Leicester City vs Tottenham akan berlangsung pada Ahad malam besok. Manajer Leicester, Brendan Rodgers, menyatakan bahwa mereka tak terbebani untuk meraih tiket Liga Champions meskipun tetap menargetkan untuk meraih kemenangan.

Rodgers menyatakan telah melakukan kilas balik perjalanan mereka musim ini. Menurut dia, mereka telah menjalani musim yang luar biasa meskipun sempat diganggu oleh cedera pemain.

Karena itu, dia menyatakan laga kontra Tottenham Hotspur bukan soal peluang mereka merebut tiket Liga Champions, tetapi soal mengakhiri musim ini dengan kemenangan. Jika pun mereka tak bermain di Liga Champions musim depan, menurut dia, itu hanya soal ketidakberuntungan.

"Pekan ini menghadirkan banyak perspektif. Saya menengok apa saja yang kami atasi musim ini, penampilan di Eropa, daftar cedera yang beberapa mempengaruhi pemain penting, tapi kami bisa beradaptasi dan tetap kompetitif di papan atas," kata Rodgers dilansir laman resmi Leicester, Jumat malam.

"Sekarang kita duduk di sini, dan fokus kami hanyalah memenangi pertandingan melawan Tottenham yang sarat talenta. Jika kami meraih 69 poin dan tidak bisa ke Liga Champions, itu hanyalah ketidakberuntungan."

Leicester saat ini berada di posisi kelima dan tertinggal selisih empat gol dibandingkan Liverpool yang berada di posisi keempat meskipun keduanya sama-sama memiliki 66 poin. Mereka juga hanya tertinggal satu angka dari Chelsea yang berada di posisi ketiga.

Dengan posisi seperti itu, Leicester City masih berpeluang besar untuk meraih satu tiket Liga Champions musim depan. Akan tetapi sebagian nasib mereka berada di tangan Aston Villa yang akan menjamu Chelsea serta Crystal Palace yang akan bertandang ke Stadion Anfield, markas Liverpool.

Mereka harus memastikan Liverpool atau Chelsea tak meraih kemenangan pada laga terakhir musim ini. Leicester City juga bisa masuk ke posisi empat besar jika bisa mengungguli selisih gol Liverpool. Jika tidak, Leicester akan tampil di Liga Europa, yang juga sudah menjadi jatah mereka sebagai jawara Piala FA musim ini.

Rodgers menegaskan timnya tak akan terbebani untuk merebut tiket Liga Champions. Menurut dia, apa yang dicapai Leicester City musim ini telah mencapai target.

"Fokus kami hanyalah menutup musim dengan kuat. Para pemain luar biasa musim ini. Juga para staf dan semua orang yang bekerja keras dalam pandemi yang mempengaruhi jadwal tanding," ujar Rodgers.

"Segalanya sangat berat, tapi kami tetap bisa bersaing dan di pertandingan terakhir harus bertarung dengan dua di antara klub-klub terbesar Eropa.

"Yang jelas musim depan kami sudah pasti akan tampil di Eropa, memenuhi target, dan menjuarai Piala FA untuk pertama kalinya dalam sejarah klub ini.

"Jika saya ditanya 'Apakah kami berkembang?' Jawabannya sudah pasti iya. Maka mari berharap kami bisa menutup musim dengan kemenangan," tutupnya.

Laga pekan terakhir Liga Inggris antara Leicester City vs Tottenham Hotspur, Liverpool vs Crystal Palace dan Aston Villa vs Chelsea akan berlangsung pada Ahad malam besok pukul 22.00 WIB. Ketiga laga itu akan disiarkan secara langsung oleh MolaTV.