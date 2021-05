Liverpool Vs Crystal Palace, Jordan Henderon Kemungkinan Bisa Main

Ekspresi kapten Liverpool Jordan Henderson, setelah pemain Leicester City Harvey Barnes mencetak gol dalam pertandingan Liga Inggris di Stadion King Power, Leicester, 13 Februari 2021. Leicester City hajar Liverpool 3-1. Pool via REUTERS/Carl Recine

TEMPO.CO, Jakarta - Gelandang Jordan Henderson diprediksi akan bermain pada laga terakhir Liga Inggris antara Liverpool vs Crystal Palace Ahad malam besok. Si pemain telah kembali berlatih bersama rekan-rekannya pada Jumat kemarin.

Henderson mengunggah foto dirinya berlatih bersama skuad Liverpool pada Jumat kemarin waktu setempat. Dia menyatakan sangat senang bisa kembali bergabung dengan rekan-rekannya.

"Ini adalah hari yang baik. Sangat senang bisa kembali bersama rekan-rekan," cuit Henderson dalam keterangan foto itu.

Media Liverpool Echo menyebutkan bahwa sehari sebelumnya Henderson masih berlatih di pusat kebugaran serta berlatih sendirian di lapangan dengan didamping tim fisioterapi Liverpool. Akan tetapi dia tampaknya telah mendapatkan lampu hijau untuk kembali bergabung dengan Mohamed Salah cs.

Jordan Henderson telah absen sejak Februari lalu setelah mengalami cedera otot betis. Dia mengalami cedera pada laga derbi kontra Everton dimana Liverpool mengalami kekalahan.

Meskipun telah pulih dari cedera, Henderson tak bisa dipastikan akan masuk ke dalam 11 susunan pemain awal Liverpool untuk laga kontra Crystal Palace. Manajer Jurgen Klopp sebelumnya menyatakan bahwa kapten mereka tersebut akan absen hingga laga terakhir musim ini.

Kemungkinan besar Henderson akan berada di bangku cadangan pada laga besok malam. Kehadirannya bisa menjadi tambahan dorongan semangat bagi para punggawa The Reds.

Liverpool membutuhkan kemenangan dari Crystal Palace untuk memastikan tetap berada di posisi empat besar klasemen akhir Liga Inggris. Mereka masih bersaing dengan Chelsea dan Leicester City untuk meraih dua tiket terakhir Liga Champions musim depan.

Akan tetapi skuad asuhan Jurgen Klopp juga harus memastikan Leicester City tak meraih kemenangan besar dari Tottenham Hotspur pada laga lainnya. Pasalnya, Liverpool saat ini hanya memiliki keunggulan selisih empat gol dari Jamie Vardy cs.

Laga pekan terakhir Liga Inggris Liverpool vs Crystal Palace, Aston Villa vs Chelsea dan Leicester City vs Tottenham akan digelar secara serentak pada Ahad malam besok pukul 22.00 WIB. Ketiga laga itu akan disiarkan secara langsung oleh MolaTV.

LIVERPOOL ECHO