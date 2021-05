Hasil Pekan Terakhir dan Klasemen Liga Spanyol: Atletico Madrid Juara

TEMPO.CO, Jakarta - Atletico Madrid berhasil menjuarai Liga Spanyol 2020/21 setelah menundukkan tuan rumah Valladolid dengan skor 2-1 dalam laga pemungkas di Stadion Jose Zorrilla, Sabtu waktu setempat (Ahad dinihari WIB).

Sempat tertinggal akibat gol Oscar Plano hingga turun minum, Atletico Madrid membalikkan keadaan melalui gol-gol yang diciptakan Angel Correa dan Luis Suarez. Mereka meraih gelar Liga Spanyol ke-11, setelah terakhir kali juara pada 2013/14.

Atletico finis di puncak klasemen dengan koleksi 86 poin, unggul dua poin atas Real Madrid yang menang dramatis 2-1 atas Villarreal di laga lain.

Saat melawan Villarreal, Real Madrid kebobolan lebih dahulu lewat gol Yeremi Pino. Namun mereka berbalik unggul lewat gol Karim Benzema dan Luka Modric.

Dalam terakhirnya, Barcelona meraih kemenangan 1-0 atas Eibar di Stadion Ipurua. Gol Antoine Griezmann memastikan Barca, yang bermain tanpa Lionel Messi, finis ketiga.

Liga Spanyol

(Pekan 38)

Sabtu, 22 Mei 2021

Valladolid vs Atletico Madrid 1-2

Real Madrid vs Villarreal 2-1

Eibar vs Barcelona 0-1

Levante vs Cadiz 2-2

Huesca vs Valencia 0-0

Elche vs Ath Bilbao 2-0

Celta Vigo vs Real Betis 2-3

Osasuna vs Real Sociedad ­0-1.

Ahad, 23 Mei 2021

23:30 Granada vs Getafe (Bein Sport 1).

Senin, 24 Mei 2021

02:00 Sevilla vs Alaves (Bein Sport 1).

Klasemen Liga Spanyol setelah Atletico Madrid juara:

No Tim Main Gol Poin 1 Atletico Madrid 38 42 86 2 Real Madrid 38 39 84 3 Barcelona 38 47 79 4 Sevilla 37 19 74 5 Real Sociedad 38 21 62 6 Real Betis 38 0 61 7 Villarreal 38 16 58 8 Celta Vigo 38 -2 53 9 Athletic Bilbao 38 4 46 10 Granada 37 -18 45 11 Osasuna 38 -11 44 12 Cadiz 38 -22 44 13 Valencia 38 -3 43 14 Levante 38 -11 41 15 Alaves 37 -20 38 16 Getafe 37 -15 37 17 Elche 38 -21 36 18 SD Huesca 38 -19 34 19 Real Valladolid 38 -23 31 20 Eibar 38 -23 30

Baca Juga: Klasemen Akhir Liga Jerman: Union Berlin Raih Tiket Terakhir ke Eropa