Minggu, 30 Mei 2021
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Top Skor Liga Champions 2020/21: Erling Haaland Sah Menjadi Raja Gol

Reporter:
Editor:

Nurdin Saleh

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  • Pemain Borussia Dortmund Erling Braut Haaland. REUTERS/Leon Kuegeler

    Pemain Borussia Dortmund Erling Braut Haaland. REUTERS/Leon Kuegeler

    TEMPO.CO, Jakarta - Tak ada perubahan dalam komposisi daftar teratas top skor Liga Champions 2020/21 setelah laga final usai digelar di Porto, Portugal, Ahad dinihari, 30 Mei 2021. Pemain Borussia Dortmund, Erling Haaland, tetap menjadi raja gol musim ini.

    Dalam laga final itu, Chelsea berhasil mengalahkan Manchester City dengan skor 1-0. Gol Kai Havertz memastikan The Blues menjadi juara.

    Gol Haverts itu tak banyak mengubah komposisi daftat top skor. Pemain muda asal Jerman itu mencetak gol pertamanya dalam 20 pertandingan Liga Champions.

    Dengan demikian, Erling Haaland sah menjadi top skor musim ini. Pemain Norwegia itu mencetak 10 gol, nggul dua gol dari Kylian Mbappe (PSG).

    Daftar top skor Liga Champions 2020-2021:

    10 gol: Erling Haaland (Borussia Dortmund).

    8 gol: Kylian Mbappe (PSG).

    6 gol: Marcus Rashford (Manchester United), Alvaro Morata (Juventus), Neymar (PSG), Olivier Giroud (Chelsea), Youssef Em-Nesyri (Sevilla), Karim Benzema (Real Madrid), Mohaled Salah (Liverpool).

    5 gol: Lionel Messi (Barcelona), Alassane Plea (Gladbach), Ciro Immobile (Lazio), Sergio Oliveira (FC Porto), Robert Lewandowski (Bayern).

    4 gol: Cristiano Ronaldo (Juventus), Diogo Jota (Liverpool), Mergim Bersiha (Salzburg), Romelu Lukaku (Inter), Karim Benzema (Real Madrid), Bruno Fernandes (Man Untied), Ferran Torres (Man City).

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    Baca Juga: Daftar Juara Liga Champions Setelah Cheslea Kalahkan Man City di Final

  • Liga Champions
  • Final Liga Champions
  • Top Skor Liga Champions
  • Erling Haaland
  • Kylian Mbappe
  • Manchester City vs Chelsea
  • Kai Havertz

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