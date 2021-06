Jadwal Bola Malam Ini, Selasa 1 Juni: Uji Coba Euro 2020, Ada Polandia vs Rusia

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Selasa malam hingga Rabu dinihari, 2 Mei 2021, menampilkan rangkaian pertandingan uji coba menjelang Euro 2020.

Malam ini antara lain ada laga Polandia vs Rusia. Kedua tim sama-sama menjalani uji coba pertamanya, dari dua yang dijadwalkan untuk persiapan Piala Eropa.

Nantinya, Timnas Polandia akan berlaga di Grup E Euro 2020. Mereka akan bersaing dengan Spanyol, Swedia, dan Slovakia. Setelah melawan Rusia, mereka masih akan menghadapi Islandia pada 8 Juni.

Timnas Rusia akan berlaga di Grup B Euro 2020, bersaing dengan Denmark, Belgia, an Finlandia. Setelah ini, pada 5 Juni, mereka masih akan Bulgaria pada uji coba berikutnya.

Malam ini, jadwal uji coba juga akan menyajikan laga Kroasia vs Armenia, Slovakia vs Bulgaria, Makedonia Utara vs Slovenia.

Jadwal bola selengkapnya

Uji Coba

Selasa, 1 Juni 2021

23:00 Kroasia vs Armenia

23:00 Kosovo vs San Marino

23:00 Lithuania vs Estonia

23:00 Makedonia Utara vs Slovenia

23:00 Slovakia vs Bulgaria.

Rabu, 2 Juni 2021

01:45 Polandia vs Rusia

23:00 Belarusia vs Azerbaijan

23:00 Bosnia vs Montenegro.

Kamis, 03 Mei 2021

00:00 Norwegia vs Luksembourg

01:45 Belanda vs Skotlandia

01:45 Rumania vs Georgia

02:00 Inggris vs Austria

02:00 Jerman vs Denmark

02:05 Prancis vs Wales.

Kualifikasi Piala Dunia

23:45 Thailand vs Indonesia (Mola TV).

