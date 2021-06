Hasil Bola Uji Coba Euro 2020: Polandia vs Rusia 1-1, Kroasia Juga Seri

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil bola pada Selasa malam hingga Rabu dinihari, 2 Mei 2021, menampilkan rangkaian pertandingan uji coba menjelang Euro 2020. Tiga laga yang tersaji sama-sama berakhir 1-1.

Laga Polandia vs Rusia, yang berlangsung di Stadion Miejski, Wroclaw, berakhir dengan skor 1-1. Polandia unggul cepat, pada menit keempat, lewat gol Jakub Swierczok. Rusia membalas pada menit ke-21, lewat gol Vyacheslav Karavaev.

Polandia tak memainkan Robert Lewandowski dalam laga ini. Di lini depan, mereka mengandalkan Jakub Swierczok dan Karol Swiderski. Rusia menempatkan Artem Dzyuba sebagai ujung tombaknya.

Kedua tim sama-sama menjalani uji coba untuk persiapan Euro 2020. Polandia, yang akan berlaga di Grup E Euro 2020 bersama Spanyol, Swedia, dan Slovakia masih akan menjalani uji coba terakhir melawan Islandia pada 8 Juni.

Adapun Rusia, yang akan berlaga di Grup B Euro 2020 bersaing dengan Denmark, Belgia, an Finlandia, akan bermain lagi pada 5 Juni, melawan Bulgaria.

Dalam pertandingan lain, Kroasia juga bermain 1-1 saat menjamu Armenia. Kroasia unggul berkat gol Ivan Perisic (24), tapi lantas kebobolan oleh gol Wbeymar Angulo (72).

Kroasia akan berlaga di Grup D pada Euro 2020, bersaing dengan Inggris, Skotlandia, dan Republik Cek. Mereka masih akan menjalani satu uji coba lagi, melawan Belgia pada 6 Juni.

Sementara itu, laga Makedonia Utara vs Slovenia juga berujung 1-1. Gol Makedonia dicetak Eljif Elmas (55), sedangkan Gol Slovenia diceploskan Domen Crnigoj (90).

Makedonia akan berlaga di Grup C Piala Eropa 2020. Mereka, yang akan melakukan debutnya di kejuaraan ini, akan bersaing dengan Belanda, Ukraina, dan Austria. Tim asuhan Igor Angelovski ini masih akan melawan Kazakhstan dalam uji ciba pada 4 Juni.

Hasil bola laga uji coba:

Polandia vs Rusia 1-1

Kroasia vs Armenia 1-1

Makedonia Utara vs Slovenia 1-1

Slovakia vs Bulgaria 1-1

Kosovo vs San Marino 4-1

Lithuania vs Estonia 0-1