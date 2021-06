Jadwal Bola Rabu Malam 2 Juni: Inggris, Prancis, Jerman, Belanda Bermain

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Rabu malam hingga Kamis dinihari, 3 Juni 2021, akan menampilkan rangkaian pertandingan uji coba menjelang Euro 2020. Timnas Inggris, Prancis, Jerman, dan Belanda akan bermain.

Inggris akan melawan Austria di Middlesbrough. Kedua tim sama-sama bersiap untuk Piala Eropa.

Inggris akan berlaga di Grup D Euro 2020 dan akan bersaing dengan Kroasia, Skotlandia, dan Republik Cek. Setelah laga melawan Austria ini, The Three Lions akan melawan Rumania dalam laga uji coba lain pada 6 Juni.

Austria akan berlaga di Grup C Euro 2020, bersaing dengan Belanda, Ukraina, dan Makedonia Utara. Seusai melawan Inggris, mereka masih akan beruji coba sekali lagi, melawan Slovakia pada 6 Juni.

Calon pesaing Austria di Euro, Belanda, akan beruji coba melawan Skotlandia di Almancil Portugal. Setelah itu, pada 6 Juni, mereka akan menghadapi Georgia.

Dalam laga lain, dua peserta Euro 2020, Jerman dan Denmark, akan saling berhadapan di Innsbruck, Austria.

Jerman akan berlaga di Grup F Piala Eropa 2020. Tim Panser akan bersaing dengan Portugal, Prancis, dan Hungaria. Setelah melawan Denmark, pada 7 Juni, tim asuhan Joachim Low itu akan menghadapi Lavia dalam uji coba terakhirnya.

Denmark nantinya akan tampil di Euro dengan berlaga di Grup B, bersaing dengan Finlandia, Belgia, Rusia. Pada 6 Juni, Denmark masih akan beruji coba melawan Bosnia.

Dua peserta Piala Eropa lainnya, Prancis vs Wales, juga akan saling berhadapan di Nice, Prancis.

Seperti sudah disebut di atas, Prancis akan berlaga di Grup F. Setelah melawan Wales, Les Bleus masih akan melawan Bulgaria, pada 8 Juni, dalam uji coba lain.

Wales --akan bersaing Italia, Turli, dan Swiss di Grup A Euro-- masih akan melawan Albania dalam laga uji coba terakhirnya pada 5 Juni.

Jadwal Bola Selengkapnya:

(live Mola TV)

Rabu, 2 Juni 2021

Laga Uji Coba

23:00 Belarusia vs Azerbaijan

23:00 Bosnia vs Montenegro.

Kamis, 03 Mei 2021

Laga Uji coba

00:00 Norwegia vs Luksemburg

01:45 Belanda vs Skotlandia

01:45 Rumania vs Georgia

02:00 Inggris vs Austria

02:00 Jerman vs Denmark

02:05 Prancis vs Wales.

Selanjutnya: Jadwal bola hari selanjutnya