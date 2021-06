Euro 2020, Ini Jadwal Lengkap Siaran Langsungnya

TEMPO.CO, Jakarta - Ajang Euro 2020 akan mulai digelar pada pertengahan bulan ini. Pesta sepak bola Eropa tersebut menjanjikan sesuatu yang berbeda dari penyelenggaraan sebelumnya.

Badan Sepak Bola Eropa (UEFA) telah menunjuk 11 kota untuk menjadi penyelenggara babak penyisihan grup. Ini akan menjadi pertama kalinya ajang Euro tak digelar terpusat di suatu negara.

Kesebelas kota tersebut adalah: Amsterdam (Belanda), Baku (Azerbaijan), Sevilla (Spanyol), Bukarest (Rumania), Budapest (Hungaria), Kopenhagen (Denmark), Glasgow (Skotlandia), London (Inggris), Munchen (Jerman), Roma (Italia) dan St Petersburg (Rusia). Hanya babak semifinal dan final yang akan dipusatkan di London.

Terdapat 24 tim yang akan berlaga pada ajang yang juga bisa disebut sebagai Piala Eropa tersebut. Mereka akan dibagi menjadi enam grup yang masing-masing berisi empat tim.

Berikut pembagian grup Euro 2020:

Grup A: Italia, Swiss, Turki, Wales

Grup B: Belgia, Rusia, Denmark, Finlandia

Grup C: Ukraina, Belanda, Austria, Makedonia Utara

Grup D: Inggris, Kroasia, Republik Ceko, Skotlandia

Grup E: Spanyol, Polandia, Swedia, Slovakia

Grup F: Jerman, Prancis, Portugal, Hungaria

Akan terdapat 51 pertandingan dari babak penyisihan grup hingga final. Di Indonesia, seluruh pertandingan tersebut akan disiarkan secara langsung oleh MolaTV. Berikut jadwal lengkap siaran langsung Euro 2020 babak penyisihan grup:

Sabtu 12 Juni 2021:

02.00 WIB - Turki vs Italia

02.00 WIB - Wales vs Swiss

23.00 WIB - Denmark vs Finlandia

Ahad, 13 Juni 2021:

02.00 WIB - Belgia vs Rusia

20.00 WIB - Inggris vs Kroasia

23.00 WIB - Austria vs Macedonia Utara

Senin, 14 Juni 2021

02.00 WIB - Belanda vs Ukraina

20.00 WIB - Skotlandia vs Republik Ceko

23.00 WIB - Polandia vs Slovakia

Selasa, 15 Juni 2021

02.00 WIB - Spanyol vs Swedia

23.00 WIB - Hungaria vs Portugal

Rabu, 16 Juni 2021

02.00 WIB - Prancis vs Jerman

20.00 WIB - Finlandia vs Rusia

23.00 WIB - Turki vs Wales

Kamis, 17 Juni 2021

02.00 WIB - Italia vs Swiss

20.00 WIB - Ukraina vs Makedonia Utara

23.00 WIB - Denmark vs Belgia