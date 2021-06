Hasil Bola Uji Coba Euro 2020: Swiss, Turki, Ukraina Menang, Belgia Seri

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil bola pada Kamis malam hingga Jumat dinihari WIB, 4 Juni 2021, menampilkan rangkaian uji coba menjelang Euro 2020. Swiss, Turki, dan Ukraina menang. Sedangkan Belgia hanya meraih hasil seri.

Timnas Swiss berpesta gol dan menang 7-0 saat menjamu Liechtenstein di St Gallen. Mario Gavranovic tampil cemerlang dengan memborong tiga gol. Christian Fassnacht menambahkan dua gol, sedangkan Edimilson Fernandes menorehkan satu gol. Gol lainnya tercipta dari bunuh diri Noah Frick.

Laga ini jadi uji coba terakhir Swiss sebelum Euro 2020. Sebelumnya mereka mengalahkan Amerika Serikat 2-1. Di Piala Eropa, mereka akan berlaga di Grup A bersama Turki, Italia, dan Wales.

Calon pesaing Swiss di grup A, Turki, meraih kemenangan 2-0 saat beruji coba melawan Moldova di Jerman. Gol di laga itu dicetak Burak Yilmaz dan Cengiz Under.

Ini jadi laga terakhir Turki sebelum tapil di Euro 2020. Sebelumnya, mereka mengalahkan Azerbaijan 2-1 dan ditahan Guinea 0-0.

Dalam pertandingan lain, Ukraina mengalahkan Irlandia Utara 1-0 dalam laga di Dnipro. Gol tunggal dalam laga kandang itu dicetak Oleksandr Zubkov.

Ukraina masih akan melawan Siprus pada 7 Juni, lalu berlaga di Grup C Euro 2020, bersaing dengan Belanda, Austria, dan Makedonia Utara.

Sementara itu, tim unggulan untuk Euro 2020, Belgia, hanya bermain 1-1 saat melawan Yunani. Mereka unggul berkat gol Thorgan Hazard lalu kebobolan oleh gol Georgios Tzavellas.

Nantinya, Belgia akan berlaga di Grup B Euro 2020, bersaing dengan Denmark, Finlandia, dan Rusia.

Hasil bola laga uji coba Euro 2020 selengkapnya:

Swiss vs Liechtenstein 7-0

Turki vs Moldova 2-0

Ukraina vs Irlandia Utara 1-0

Belgia vs Yunani 1-1

Andora vs Republik Irlandia 1-4

Aljazair vs Mauritania 4-1.