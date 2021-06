Hasil Bola Kualifiaksi Piala Dunia 2022 Jumat 4 Juni: Uruguay vs Paraguay 0-0

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Uruguay hanya mampu bermain 0-0 dengan Paraguay dalam Kualifikasi Piala Dunia 2022 di Montevidio, Jumat, 4 Juni 2021. Hasil itu masih menjaga mereka di zona aman menuju putaran final.

Uruguay tampil mengandalkan Luis Suarez, yang berduet dengan Jonathan Rodriguez. Paraguay bertumpu pada Miguel Almiron, Angel Romero, dan Oscar Romero di lini depannya.

Kedua tim sama-sama mandul, meski Paraguay unggul dalam hal tendangan terarah ke gawang lawan (5 banding 2).

Hasil ini tak mengubah posisi klasemen kedua tim. Paraguay ada di posisi keempat dengan nilai 7 dari 5 laga, unggul selisih gol dari lawannya yang ada di posisi kelima.

Pada laga yang berlangsung lebih awal, Bolivia mengalahkan Venezuela 3-1. Sedangkan Argentina akan melawan Cile pagi ini.

Hasil dan jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona CONMEBOL:

Bolivia vs Venezuela 3-1

Uruguay vs Paraguay 0-0

07:00 Argentina vs Cile

09:00 Peru vs Kolombia.

Sabtu, 5 Juni 2021

07:30 Brasil vs Ekuador.

Klasemen Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona CONMEBOL

Np Tim Main Gol Poin 1 Brasil 4 10 12 2 Argentina 5 4 11 3 Ekuador 4 7 9 4 Paraguay 5 1 7 5 Uruguay 5 0 7 6 Cile 5 0 5 7 Bolivia 5 -5 4 8 Kolombia 4 -5 4 9 Venezuela 5 -6 3 10 Peru 4 -6 1

