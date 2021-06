Jadwal Bola Jumat 4 Juni: Spanyol vs Portugal, Juga Ada Italia dan Brasil

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Jumat malam hingga Sabtu dinihari, 5 Juni 2021, akan menampilkan rangkaian laga uji coba menjelang Euro 2020 dan partai Kualifikasi Piala Dunia 2022. Timnas Spanyol akan berlaga melawan Portugal, juga ada aksi Italia dan Brasil.

Laga besar akan tersaji dalam rangkaian uji coba menjelang Piala Eropa. Pertandingan Spanyol vs Portugal akan tersaji di Madrid.

Spanyol yang akan berlaga di Grup E Euro 2020 (bersama Swedia, Polandia, dan Slovakia) menjalani uji coba pertamanya dari dua yang dijadwalkan. Selanjutnya mereka akan melawan Lithuania pada 8 Juni.

Portugal, juara bertahan Euro, akan berlaga di Grup F (bersama Prancis, Hungaria, dan Jerman). Cristiano Ronaldo cs akan melawan Israel pada uju coba selanjutnya pada 9 Juni.

Dalam uji coba lainnya akan hadir laga Italia vs Republik Cek

Hungaria vs Siprus, dan Makedonia Utara vs Kazakstan.

Italia akan berlaga di Grup A Euro 2020 bersama Turki, Wales, dan Swiss. Republik Cek ada di Grup D, bersama Inggris, Kroasia, dan Skotlandia.

Hungaria akan bersaing di Grup F bersama Portugal, Prancis, dan Jerman. Sedangkan Makedonia Utara, debutan di Piala Eropa, akan meramaikan persaingan Grup C yang juga ditempati Belanda, Ukraina, dan Austria.

Sementara itu, dari laga Kualifikasi Piala Dunia 2022 akan tampil partai pekan kelima zona CONMEBOL: Brasil vs Ekuador. Brasil kini memuncaki klasemen dengan nilai 12, unggul satu poin dari Argentina. Ekuador di posisi ketiga dengan nilai 9.