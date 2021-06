Hasil dan Klasemen Kualifikasi Piala Dunia 2022: Timnas Brasil vs Ekuador 2-0

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Brasil berhasil mengalahkan Ekuador dengan skor 2-0 dalam lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2022 di Porto Alegre, Sabtu WIB, 5 Juni 2021. Mereka menjaga rekor kemenangan 100 persen sekaligus menjaga peluang lolos.

Richarlison membuka keunggulan pada menit ke-65, memanfaatkan umpan Neymar. Itu jadi gol ketiga pemain Everton tersebut di kualifikasi Piala Dunia kali ini.

Keunggulan Brasil itu digandakan Neymar dengan gol penaltinya pada pada injury time. Skor 2-0 bertahan hingga laga usai.

Brasil unggul dalam penguasaan bola (55 persen) juga dalam hal tembakan terarah (8 berbanding 0).

Brasil kian mapan di puncak klasemen sementara dengan nilai 15 dari 15 laga, unggul 4 poin dari Argentina. Ekuador tetap di posisi ketiga dengan nilai 9.

Hasil dan jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona CONMEBOL:

Brasil vs Ekuador 2-0

Hasil hari sebelumnya:

Bolivia vs Venezuela 3-1

Uruguay vs Paraguay 0-0

07:00 Argentina vs Cile 1-1.

09:00 Peru vs Kolombia.

Klasemen Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona CONMEBOL:

No Tim Main Gol Poin 1 Brasil 5 12 15 2 Argentina 5 4 11 3 Ekuador 5 5 9 4 Paraguay 5 1 7 5 Uruguay 5 0 7 6 Cile 5 0 5 7 Kolombia 5 -5 5 8 Bolivia 5 -5 4 9 Venezuela 5 -6 3 10 Peru 5 -6 2

