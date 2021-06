Hasil Bola Uji Coba Euro 2020 Ahad 6 Juni: Rusia dan Swedia menang, Wales Seri

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil bola pada Ahad dinihari, 6 Juni 2021, menampilkan rangkaian pertandingan uji coba menjelang Euro 2020. Timnas Rusia dan Swedia menang, sedangkan Wales tertahan.

Timnas Rusia menang 1-0 atas Bulgaria dalam laga pemanasan terakhir mereka sebelum Piala Eropa. Gol dari tendangan penalti pada menit-menit terakhir yang disarangkan pemain pengganti Aleksandr Sobolev menjadi penentu hasil itu.

Sobolev dengan dingin mengarahkan tendangan penaltinya ke sudut kiri gawang Bulgaria pada menit ke-84 yang membuat penjaga gawang Georgi Georgiev bergerak ke arah yang salah.

Kapten Artem Dzyuba yang di ambang menjadi pencetak gol terbanyak Rusia sepanjang masa, digantikan Sobolev pada menit ke-58 untuk mempercepat pola serangan.

Laporan Reuters menyebutkan Rusia mendominasi penguasaan bola tetapi sulit menciptakan gol karena rapatnya barisan pertahanan Bulgaria.

Russia menyia-nyiakan peluang dalam membuka skor pada menit ke-73 ketika tendangan bek Yuri Zhirkov dihalau sambil menjatuhkan diri oleh Georgiev.

Rusia menghadapi Belgia yang memuncaki peringkat dunia di kandang sendiri di St. Petersburg dalam laga Euro pembuka mereka pada 12 Juni. Mereka juga akan menghadapi Denmark dan tim kejutan Finlandia di Grup B.

Dalam laga lain, Swedia menang 3-1 saat menjamu Armenia di Solna. Gol Swedia dicetak Emil Forsberg, Marcus Danielson, dan Markus Berg.

Laga ini jadi uji coba terakhir Swedia sebelum berlaga di Euro 2020. Mereka akan bermain di Grup E bersama Spanyol, Polandia, dan Slovakia.

Sementara itu, Wales hanya bermain 0-0 saat melawan Albania di Cardiff. Hasil ini membuat mereka gagal menang dalam dua uji coba yang dijalaninya karena sebelumnya juga dikalahkan Prancis 3-0.

Laga ini jadi uji coba terakhir Wales sebelum berlaga di Euro 2020. Mereka akan bersaming di Grup A bersama Italia, Turki, dan Swiss.

Hasil laga uji coba Euro 2021:

Rusia vs Bulgaria 1-0

Wales vs Albania 0-0

Swedia vs Armenia 3-1.

