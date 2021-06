Klasemen kualifikasi Piala Dunia 2022 Usai Timnas Indonesia Ditekuk Vietnam 0-4

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Indonesia kembali gagal merebut kemenangan dalam perjuangan di Grup Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia. Dalam partai ketujuh, yang digelar di Stadion Al Maktoum, Dubai, Senin malam, Tim Garuda takluk 0-4 dari Vietna.

Empat gol Vietnam tercipta di babak kedua melalui Nguyen Tien Linh, Nguyen Quang Hai, Nguyen Cong Phuong, dan Vu Van Thanh.

Hasil ini mematikan Tim Indonesia gagal menang dalam tujuh laga yang dijalaninya. Satu-satunya poin diraih tim asuhan Shin Tae-yong itu dari hasil seri atas Thailand (2-2) di laga sebelumnya.

Indonesia tetap terpuruk di dasar klasemen Grup G dengan nilai 1. Vietnam (14), Uni Emirat Arab (12) dan Malaysia (9) kini masih bersaing berebut dua tiket ke babak selanjutnya. Ketiganya masih menyisakan dua laga.

Hasil Lengkap Timnas Indonesia di Grup G Kualifikasi Piala Dunia 2022

Indonesia vs Malaysia 2-3

Indonesia vs Thailand 0-3

UEA vs Indonesia 1-2

Indonesia vs Vietnam 1-3

Malaysia vs Indonesia 2-0

Thailand vs Indonesia 2-2

Vietnam vs Indonesia 4-0.

Jadwal sisa

Jumat, 11 Juni 2021

23:45 Indonsia vs UAE (SCTV, Mola TV).

Klasemen Timnas Indonesia di Grup G Kualifikasi Piala Dunia 2022

No Tim Main Gol Poin 1 Vietnam 6 8 14 2 Uni Emirat Arab 6 10 12 3 Thailand 7 1 9 4 Malaysia 6 -2 9 5 Indonesia 7 -17 1



