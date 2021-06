Jurgen Klopp Kini Berkesempatan Dapatkan Target No 1 Liverpool pada 2017

TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, kini mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pemain yang menjadi target nomor 1 pada 2017, Julian Brandt. Gelandang asal Jerman itu akan dilepas Borussia Dortmund pada musim panas ini.

Publikasi Jerman, Ruhr Nachrichten melaporkan Dortmund sekarang siap membiarkan Julian Brandt meninggalkan klub.

Brandt sebelumnya menempati puncak daftar pemain yang menjadi target Klopp untuk diboyong ke Anfield empat tahun lalu. Kini, gelandang yang kini berusia 25 tahun itu, menjadi surplus di klub Bundesliga tersebut.

Pertanyaannya, apakah Liverpool masih tertarik untuk mengontrak gelandang serba bisa itu?

Brandt pernah dianggap sebagai salah satu talenta besar Jerman. Namun, musim ini, ia tidak mendapatkan waktu bermain reguler dan hanya bermain 17 laga di Bundesliga dan hanya dua kali tampil di Liga Champions.

Kesulitan keuangan menjadi faktor pendorong lain yang membuat pemain Jerman itu akan tersedia dengan harga murah. Blid baru-baru ini melaporkan bahwa Dortmund akan menjualnya dengan kisaran harga sekitar 17,5 juta pound sterling, sesuatu yang akan menggoda Liverpool untuk mendapatkannya.

Klopp telah menyetujui kesepakatan 35 juta pound sterling untuk mendatangkan bek Ibrahima Konate dari RB Leipzig. Pengeluaran lebih lanjut diperkirakan akan terbatas, kecuali dia dapat melepas beberapa pemain bintang pinggirannya.

Kepergian Goerginio Wijnaldum, membuat The Reds membutuhkan kehadiran gelandang baru sebelum kompetisi musim depan dimulai. Sementara itu, mereka juga membutuhkan persaingan dan pemain cadangan untuk tiga penyerangnya.

Brandt bisa menjadi jawaban yang solid secara efektif mencakup kedua basis karena dia bisa bermain di tengah dan juga melebar, mirip dengan Alex Oxlade-Chamberlain, yang daya tahannya seperti Naby Keita. Sementara itu, masa depan Keita di Anfiled juga masih menjadi tanda tanya.

Namun, Klopp juga membutuhkan alasan mengapa perlu mengontrak pemain yang tidak bermain reguler di Dortmund dan tidak masuk skuad Jerman untuk Euro 2020 yang berlangsung musim panas ini.

Semua pertimbangan itu bisa diabaikan jika melihat bagaimana Klopp sebelumnya sangat menginginkan Brandt. Seperti dalam buku Believe Us: Bagaimana Jurgen Klopp mengubah Liverpool menjadi pemenang gelar, itu sebenarnya lebih karena keenganan Brandt bergabung dengan Liverpool karena khawatir tidak bisa masuk di jajaran tim utama, sehingga klub kemudian mengejar Mohamed Salah dari AS Roma.

Setelah gagal mendapatkan Brandt, Liverpool akhirnya mendapatkan Salah dengan kesepakatan senilai 36 juta pound sterling dari Roma. Melihat perjalanan skuad asuhan Klopp, sepertinya kegagalan mendapatkan pemain incarannya dan mendapatkan Salah, adalah jalan terbaik.

Jika Brandt bergabung dengan Liverpool menjelang musim 2021/22, tidak ada jaminan akan mendapatkan menit bermain. Tetapi, situasi yang dia hadapi di Dortmund juga tidak menjanjikan. Tantangan baru di bawah Klopp bisa menjadi kesempatan baik baginya untuk menghidupkan kembali kariernya yang sedikit mandek.

Brandt sangat cocok dengan apa yang dicari Liverpool di gelandang mereka. Meski musim ini hanya bermain 17 pertandingan di Bundesliga, dia tampil mengesankan sejak pindah dari Leverkusen dan tercatat 45 pertandingan secara total.

Bagi Liverpool, opsi potongan harga dapat meningkatkan opsi mereka. Sedangkan, bagi Jurgen Klopp, kesempatan untuk akhirnya mendapatkan Julian Brandt, pemain yang dia inginkan, akhirnya terwujud.

MIRROR



