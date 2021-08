Rekap Hasil Bola Liga Europa: Celtic dan Galatasaray Lolos ke Babak Playoff

TEMPO.CO, Jakarta - Klub asal Skotlandia, Celtic, lolos ke babak playoff Liga Europa. Mereka menang 3-0 di kandang Jablonec (Republik Cek), Jumat dinihari, sehingga lolos dengan agregat 7-2.

David Turnbull memborong dua gol dalam laga itu. Satu gol lain dicpeloskan James Forrest.

Celtic, yang kini dilatih Ange Postecoglou tampil dominan dan tak kesulitan melumat lawannya. Mereka akan menghadapi AZ Alkmaar (Belanda) untuk berebut tempat di babak utama.

Pada pertandingan lain Galatasaray (Turki) menang 4-2 di kandang St Johnstone (Skotlandia). Mereka lolos dengan agregat kemenangan 5-3.

Rekap Hasil babak kualifikasi Liga Europa Jumat dinihari:

Anorthosis vs Rapid Wien 2-1 (skor akhir 2-4, Rapid lolos)

Zalgiris Vilnius vs Mura 0-1 (skor 0-1, Mura lolos).

St. Johnstone vs 2-4 Galatasaray (skor 5-3, Galatasaray lolos)

Celtic vs Jablonec 3-0 (skor 7-2, Celtic lolos).

Jadwal babak playoff

Leg 1

19 Agustus

23:00 Celtic vs AZ Alkmaar

23:00 FK Crvena Zvezda vs CFR Cluj

23:00 Fenerbahce vs HJK

23:00 Mura vs Sturm Graz

23:00 Olympiacos vs Slovan Bratislava

23:00 Omonia Nicosia vs Royal Antwerp FC

23:00 Rangers vs Alashkert FC

23:00 Rapid Wien vs Zorya

23:00 Slavia Prague vs Legia Warszawa.

20 Agustus

00:00 Randers FC vs Galatasaray.

Babak playoff Liga Europa memakai sistem dua leg. Pemenangnya akan lolos ke babak utama, bergabung bersama sejumlah tim unggulan, termasuk Lyon, Napoli, Lazio, Leicester City, dan West Ham United.