Jadwal Liga Spanyol Pekan Pertama, Simak Siaran Langsungnya

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Spanyol musim 2021-2022 akan dibuka dengan laga Valencia vs Getafe pada Sabtu dinihari nanti, 14 Agustus 2021. Musim ini Liga Spanyol akan memulai lembaran baru karena hengkangnya Lionel Messi dari Barcelona.

Kepergian Messi ke PSG membuat Liga Spanyol diprediksi akan kehilangan daya tariknya. Pasalnya Liga Spanyol praktis tak lagi memiliki pemain mega bintang setelah sebelumnya Cristiano Ronaldo meninggalkan Real Madrid pada 2018.

Meskipun demikian, dari sisi kompetisi, hengkangnya Messi dan Ronaldo akan membuat Liga Spanyol lebih menarik. Barcelona dan Real Madrid tak lagi mendominasi sebagai juara.

Musim lalu merupakan buktinya. Kepergian Luis Suarez ke Atletico Madrid ternyata mampu mengubah peta kekuatan tim di Spanyol. Skuad asuhan Diego Simeone menjadi juara, mematahkan dominansi Barcelona dan Real Madrid dalam tujuh musim sebelumnya.

Selain itu, krisis finansial yang dialami klub-klub Spanyol juga membuat mereka terpaksa mengandalkan para pemain muda binaan sendiri. Calon-calon bintang pun diprediksi akan mendapatkan kesempatan bermain lebih banyak musim ini.

Laga Deportivo Alaves vs Real Madrid dan Barcelona vs Real Sociedad plus Celta Vigo vs Atletico Madrid akan menjadi panggung bagi para pemain muda itu untuk unjuk gigi untuk pertama kalinya musim ini.

Atletico Madrid diprediksi akan memamerkan rekrutan anyarnya Rodrigo de Paul sementara Barcelona memiliki Yusuf Demir dan Memphis Depay yang tampil menawan pada laga uji coba pra musim. Real Madrid juga akan diperkuat bek David Alaba serta Martin Odegaard yang musim lalu dipinjamkan ke Arsenal.

Berikut jadwal Liga Spanyol pekan pertama:

Sabtu , 14 Agustus 2021

02.00 WIB - Valencia vs Getafe Minggu

Ahad, 15 Agustus 2021

00.30 WIB - Mallorca vs Real Betis

00.30 WIB - Cadiz vs Levante

03.00 WIB - Deportivo Alaves vs Real Madrid

03.00 WIB - Osasuna vs Espanyol

22.30 WIB - Celta Vigo vs Atletico Madrid

Senin, 16 Agustus 2021

01.00 WIB - Barcelona vs Real Sociedad

03.15 WIB - Sevilla vs Rayo Vallecano

Selasa, 17 Agustus 2021

01.00 WIB - Villarreal vs Granada

03.00 WIB - Elche vs Athletic Bilbao

Seluruh laga pada jadwal Liga Spanyol musim 2021-2022 akan ditayangkan secara langsung oleh beIN Sports. Sejumlah keseruan, kejutan dan drama diprediksi masih akan terjadi musim ini, setidaknya hingga bursa transfer musim panas ditutup, karena baik Barcelona maupun Real Madrid disebut masih harus melepas sejumlah pemainnya.