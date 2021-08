Jadwal Liga Prancis Pekan Ini, Siaran Langsung PSG Vs Strasbourg

TEMPO.CO, Jakarta - Laga PSG vs Strasbourg akan menjadi perhatian di Liga Prancis akhir pekan ini. Pasalnya PSG mendapatkan tambahan amunisi setelah Lionel Messi bergabung pada Selasa kemarin.

Tanpa Messi, PSG meraih kemenangan 2-1 atas Troyes pada pekan kemarin. Kini skuad asuhan Mauricio Pochettino pun berpeluang meraih kemenangan keduanya musim ini.

Pada pekan pertama, Strasbourg menelan kekalahan 0-2 dari Angers. Hal itu menempatkan mereka di dasar klasemen Liga Prancis.

Meskipun Messi belum dapat dipastikan bermain, laga ini dipastikan akan tetapi menyedot perhatian. PSG masih menyimpan kekuatan utamanya pada pekan lalu. Neymar, Angel Di Maria dan Marco Verratti belum bermain pada laga pekan kemarin.

ADVERTISEMENT

Selain itu laga Lille vs Nice juga akan menampilkan persaingan sengit. Lille yang berstatus sebagai juara bertahan Ligue 1, hanya bermain imbang 3-3 dengan Metz pada pekan pertama.

Berikut jadwal lengkap Liga Prancis pekan ke-2 dan siaran langsungnya:

Sabtu, 14 Agustus 2021

02.00 WIB - Lorient vs AS Monaco - beIN Sports 2

22.00 WIB - Lille vs Nice - beIN Sports 2

Ahad, 15 Agustus 2021

02.00 WIB - PSG vs Strasbourg - beIN Sports 2

18.00 WIB - Angers vs Lyon - beIN Sports 2

20.00 WIB - Reims vs Montpellier

20.00 WIB - Nantes vs Metz

20.00 WIB - Clermont Foot vs Troyes

20.00 WIB - Brest vs Rennes - beIN Sports 2

22.00 WIB - Lens vs St-Etienne - beIN Sports 2

Senin, 16 Agustus 2021

01.45 WIB - Marseille vs Bordeaux - beIN Sports 2

Skuad asuhan Mauricio Pochettino harus meraih kemenangan pada laga PSG vs Strasbourg jika ingin terus berada di papan atas klasemen Liga Prancis. Saat ini mereka bersaing dengan Clermon Foot, Angers dan Marseille yang sama-sama meraih kemenangan pada pekan pertama.