Simak Hasil dan Jadwal Liga Spanyol Pekan Pertama Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Liga Spanyol telah membuka musim 2021-2022. Laga Valencia vs Getafe pada Sabtu dini hari tadi menandai era baru La Liga tanpa mega bintang Lionel Messi yang hengkang ke PSG.

Valencia meraih kemenangan tipis 1-0 atas tamunya pada laga dini hari tadi. Gol kemenangan skuad Kelelawar Mestalla diciptakan Carlos Soler melalui titik penalti pada menit ke-11. Sejak menit ke-3 Valencia bermain dengan 10 orang setelah Hugo Guillamon mendapatkan kartu merah. Getafe pun bermain dengan 10 orang pasca Erick Cabaco mendapatkan mendapatkan kartu merah pada menit ke-76.

Pada malam ini sejumlah laga seru juga akan ditampilkan. Real Madrid harus melawat ke markas Deportivo Alaves. Madrid yang kini ditangani Pelatih Carlo Ancelotti akan kehilangan sejumlah pemainnya.

Sementara Barcelona yang ditinggalkan Lionel Messi akan menjamu Real Sociedad pada Senin dini hari besok. Ronald Koeman juga belum pasti bisa menurunkan rekrutan anyarnya, Memphis Depay dan Eric Garcia, karena masih belum didaftarkan. Barcelona punya waktu hingga Ahad malam untuk mendaftarkan mereka.

Sementara juara bertahan Atletico Madrid akan menyambangi markas Celta Vigo pada Ahad malam besok. Skuad asuhan Diego Simeone berpeluang mempertahankan gelar juaranya setelah mendapatkan tambahan amunisi pada bursa transfer musim panas ini.

Berikut hasil dan jadwal Liga Spanyol pekan pertama:

Sabtu , 14 Agustus 2021

02.00 WIB - Valencia vs Getafe Minggu - 1-0

Ahad, 15 Agustus 2021

00.30 WIB - Mallorca vs Real Betis

00.30 WIB - Cadiz vs Levante

03.00 WIB - Deportivo Alaves vs Real Madrid

03.00 WIB - Osasuna vs Espanyol

22.30 WIB - Celta Vigo vs Atletico Madrid

Senin, 16 Agustus 2021

01.00 WIB - Barcelona vs Real Sociedad

03.15 WIB - Sevilla vs Rayo Vallecano

Selasa, 17 Agustus 2021

01.00 WIB - Villarreal vs Granada

03.00 WIB - Elche vs Athletic Bilbao

Seluruh laga pada jadwal Liga Spanyol musim 2021-2022 akan ditayangkan secara langsung oleh beIN Sports. Sejumlah keseruan, kejutan dan drama diprediksi masih akan terjadi musim ini, setidaknya hingga bursa transfer musim panas ditutup, karena baik Barcelona maupun Real Madrid disebut masih harus melepas sejumlah pemainnya.

