Jadwal Bola Liga Inggris Sabtu 14 Agustus: Man United, Chelsea, Liverpool

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris (Premier League) 2021-2022 sudah bergulir sejak Sabtu dinihari, 14 Agustus 2021. Malam ini, sejumlah pertandingan akan kembali hadir dengan disiarkan Mola TV.

Manchester United, runner-up musim lalu, akan memulai aksinya pada Sabtu malam. Mereka akan menjamu Leeds United.

MU mempersiapkan diri menghadapi musim ini dengan menjalani empat laga pramusim. Mereka menang dua kali, serta seri dan kalah sekali. Mereka juga sudah mendatangkan dua pemain baru, Tom Heaton dan Jadon Sancho.

Liverpool, yang musim lalu kehilangan gelar juara dan hanya finis ketiga, akan berlaga di kandang Norwich, Sabtu malam ini. Mereka terhitung irit dalam belanja, hanya mendatangkan Ibrahima Konate, bek Prancis, dari RB Leipzig.

Selain itu, malam ini, ada juga duel sesama klub London antara Chelsea vs Crystal Palace. The Blues baru saja mengumumkan rekrutan perdananya pada bursa transfer musim panas ini.

Mereka mendapatkan penyerang Romelu Lukaku dari Inter Milan dengan nilai yang membuat dia menjadi pemain termahal di Liga Inggris. Belum jelas apakah Chelsea akan langsung memainkan Lukaku pada laga perdananya di Liga Inggris musim ini.

Sementara itu, Manchester City baru akan memulai usaha mempertahankan gelar juara dengan menghadapi lawan berat, Tottenham Hotspur. Pertandingannya baru akan berlangsung di kandang Spurs, pada Ahad malam, 15 Agustus.

Partai ini akan menarik karena ada faktor Harry Kane. Bintang Tottenham itu kini gencar diberitakan tengah diincar Man City. Pelatih The Citizens, Pep Guardiola, bahkan sudah terang-terangan menyatakan minat mereka terhadap kapten Timnas Inggris ini.

Manchester City sudah bersiap menghadapi musim ini dengan menjalani tiga pertandingan. Mereka terus menang.

Tottenham sudah menjalani lima pertandingan pramusim. Mereka tiga kali menang, termasuk atas Arsenal (1-0) dan dua kali ditahan lawan, termasuk oleh Chelsea (2-2).

Menjelang musim baru, Manchester City sudah mendapatkan Jack Grealish dari Aston Villa. Tottenham sudah mendatangkan dua pemain. Keduanya pinjaman dari Atalanta, yakni kiper Pierluigi Gollini dan Cristian Romero.

Jadwal dan hasil Liga Inggris (Premier League) 2021-22

(matchday pertama, live Mola TV)

Sabtu, 14 Agustus 2021

Brentford vs Arsenal 2-0

18:30 Manchester United vs Leeds United

21:00 Burnley vs Brighton

21:00 Chelsea vs Crystal Palace

21:00 Everton vs Southampon

21:00 Leicester City vs Wolves

21:00 Watford vs Aston Villa

23:30 Norwich City vs Liverpool.

Ahad, 15 Agustus 2021

02:00 Newcastle vs West Ham

22:30 Tottenham Hotspur vs Manchester City.

Liga Inggris musim 2021-22 merupakan musim ke-30. Kompetisi akan berlangsung mulai 22 Mei 2022.

