Hasil Manchester United vs Leeds United 5-1: Fernandes 3 Gol, Pogba 4 Assist

Para pemain Manchester United merayakan gol Bruno Fernandes ke gawang Leeds United dalam laga pembuka Liga Inggris di Old Trafford, 14 Agustus 2021. REUTERS/Phil Noble

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Manchester United vs Leeds United hadir pada pekan pertama Liga Inggris 2021/22 di Old Trafford, Sabtu, 14 Agustus 2021. Man United berpesta gol dan menang dengan skor 5-1.

Bruno Fernandes tampil cemerlang buat Si Setan Merah. Gelandang asal Portugal itu memborong tiga gol, pada menit ke-30, 54, dan 60.

Pemain Manchester United Bruno Fernandes. REUTERS/Phil Noble

Paul Pogba juga menjadi pemain penting bagi Manchester United . Ia menyumbang empat assist. Selain dua umpan berbuah gol buat Fernandes, pemain asal Prancis ini juga memberi assist buat gol Mason Greenwood (54) dan Fred (68).

Gol Leeds United dicetak Luke Ayling pada menit ke-48, setelah MU unggul satu gol lewat Fernandes. Kekalahan telak ini menjadi yang kedua dialami pasukan Marcelo Bielsa ini di Old Trafford secara beruntun, setelah musim lalu takluk 6-2.

Pemain Leeds United Luke Ayling. REUTERS/Phil Noble

Statistik Pertandingan

Man Utd Vs Leeds Utd 48% Penguasaan Bola 52% 13 Tembakan 9 8 Tembakan Terarah 3 5 Sepak Pojok 4 11 Pelanggaran 9 1 Kartu Kuning 2

Susunan pemain

Manchester United: De Gea, Wan Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw, McTominay (Matic 69), Fred, Pogba (Martial 75), Bruno Fernandes, James (Sancho 75), Greenwood.

Leeds United: Meslier, Struijk, Koch, Cooper, Ayling, Dallas, Klich, Raphinha, Rodrigo (Firpo 46), Harrison (Helder Costa 69), Bamford (Roberts 77).

Perkenalan Raphael Varane

Sebelum laga melawan Leeds United, MU sempat memperkenalkan pemain barunya, Raphael Varane, yang bari direkrut dari Real Madrid, kepada para suporter. Pemain belakang ini belum bisa bermain karena belum menjalani latihan yang memadai bersama tim.

Dengan berjas, bersepatu resmi, dan memegang kaus Manchester United yang diberikan oleh seorang anggota staf dalam perjalanannya menyusuri terowongan, Varane berjalan ke lapangan dengan mendapat sambutan yang meriah. Ia berdiri di tengah-lingkaran lalu mengeluarkan ponselnya dan mengambil selfie.

Pemain baru Manchester United Raphael Varane dikenalkan kepada suporter sebelum laga melawan Leeds United di Old Trafford, 14 Agustus 2021. REUTERS/Phil Noble

Laga Berikutnya Malam Ini

Selain Manchester United vs Leeds United, jadwal Liga Inggris Sabtu malam ini juga ada laga Chelsea vs Crystal Palace (21:00 WIB) dan Norwich City vs Liverpool (23:30 WIB).