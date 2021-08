Hasil Liga Jerman: Dua Tim Promosi Fuerth dan Bochum Derita Kekalahan

Volkswagen Arena, stadion klub Wolfsburg. Julian Stratenschulte/dpa via AP

TEMPO.CO, Jakarta - Dua tim yang baru promosi ke kasta tertinggi Liga Jerman, Greuther Fuerth dan VfL Bochum, kompak menderita kekalahan dalam rangkaian laga pekan pembuka musim 2021/202 yang berlangsung hari ini, Sabtu, 14 Agfustus 2021.

Laman resmi Liga Jerman menerangkan bahwa Fuerth, yang setelah delapan tahun kembali merasakan kasta tertinggi, luluh lantak dilumat tuan rumah VfB Stuttgart dengan skor 1-5 dalam lawatan ke Mercedes-Benz Arena.

Tuan rumah tampil begitu dominan dengan lebih dari 67 persen penguasaan bola sepanjang laga dan memimpin 2-0 saat turun minum berkat sepakan kaki kanan Wataru Endo pada menit ke-30 yang disusul gol Phillipp Klement enam menit berselang.

Dilansir Antara, Marc-Oliver Kempf mengemas dwigol pada babak kedua, yang diselingi gol sundulan Hamadi Al Ghaddioui, demi memperlebar keunggulan Stuttgart. Sedangkan Fuerth hanya mendapat gol hiburan pada injury time lewat Jamie Leweling.

Bochum yang bertandang ke Volkswagen Arena kalah tipis 0-1 dari tuan rumah VfL Wolfsburg, setelah mereka dipaksa main dengan 10 pemain sejak menit keempat. Robert Tesche diusir dari lapangan karena sengaja menghalau bola tandukan Renato Steffen dengan tangannya di muka gawang.

Hasil tendangan penalti dari insiden itu gagal dikonversikan oleh Wout Weghorst yang jadi algojo, tetapi penyerang Belanda itu membayar lunas kegagalannya dengan menjebol gawang Bochum pada menit ke-22 untuk menyokong kemenangan Wolfsburg.

Dalam pertandingan Liga Jerman lainnya, TSG Hoffenheim mempermalukan FC Augsburg 4-0 saat melawat ke WWK Arena, berkat gol-gol dari Jacob Bruun Larsen, Sargis Adamyan, Georginio Rutter dan Sebastian Rudy.

Hasil Liga Jerman lainnya yang berlangsung bersamaan berakhir imbang, yakni Arminia vs SC Freiburg 0-0 di Schueco Arena. Kemudian Union Berlin vs Bayer Leverkusen dengan skor 1-1 di An der Alten Foersterei.

