Hasil Liga Spanyol: Real Madrid Kalahkan Alaves 4-1, Benzema Borong 2 Gol

TEMPO.CO, Jakarta - Real Madrid mengawali musim baru Liga Spanyol dengan kemenangan 4-1 atas Deportivo Alaves di Estadio Mediozorroza pada Minggu.

Karim Benzema menjadi bintang dalam pertandingan tersebut dengan torehan dua golnya.

Real Madrid tampil menyerang sejak awal pertandingan. Namun, Alaves mampu membendung serangan tim tamu hingga turun minum. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata 0-0.

Real Madrid mencetak gol tiga menit setelah babak kedua berjalan. Karim Benzema mencatatkan namanya di papan skor.

Penyerang timnas Prancis itu lepas dari jebakan offside dan menyambut bola lambung Eden Hazard dengan tendangan voli yang masuk ke gawang Alaves. Madrid unggul 1-0.

Madrid menggandakan keunggulan pada menit ke-56 berkat tendangan setengah voli Nacho Fernandez di kotak penalti setelah memaksimalkan umpan silang Luka Modric.

Tim tamu semakin menjauh enam menit berselang ketika Benzema mencetak gol keduanya seusai menerima bola muntah tendangannya yang ditepis kiper Alaves.

Alaves mendapat peluang emas mencetak gol dari titik putih pada menit ke-64 setelah pemain pengganti John Guidetti dilanggar Thibaut Courtois di kotak terlarang.

Joselu yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya dengan sempurna untuk memperkecil ketertinggalan.

Namun, Vinicius Junior mencetak gol keempat Madrid pada menit ke-92 untuk menutup laga dengan kemenangan 4-1 atas Alaves.

Kemenangan itu membawa Madrid menduduki posisi pertama klasemen sementara dengan tiga poin. Skuad asuhan Carlo Ancelotti dibuntuti Valencia di urutan kedua dengan poin sama.

Hasil pertandingan Liga Spanyol lainnya:

Mallorca (1) vs Real Betis (1)

Brian Olivan 25' Manolo Reina 59'

Cádiz (1) vs Levante (1)

Alfonso Espino 97' Jose Morales 39'

Osasuna (0) vs Espanyol (0).