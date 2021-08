Jadwal Bola Tengah Pekan Ini: Piala Super Jerman, Liga Champions, Liga Europa

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada tengah pekan ini akan menampilkan pertandingan Piala Super Jerman, Liga Champions, dan Liga Europa. Selain itu ada jadwal sisa Liga Spanyol.

Dari Piala Super Jerman, laga Borussia Dortmund vs Bayern Munchen akan hadir Rabu dinihari. Dortmund akan tampil sebagai juara Piala Jerman (DFB Pokal), sedangkan Bayern merupakan juara Bundesliga.

Dari Liga Spanyol ada dua laga sisa pekan pertama. Sedangkan Liga Champions dan Liga Europa akan menghadirkan laga pertama babak playoff.

Simak jadwal bola selengkapnya:

Liga Spanyol

(pekan pertama)

Selasa, 17 Agustus 2021

01:00 Villarreal vs Granada (beIN Sport 1)

03:00 Elche vs Ath Bilbao (beIN Sport 1).

Coppa Italia

(babak pertama)

Selasa, 17 Agustus 2021

01:45 Salernitana vs Reggina

02:00 Sampdoria vs Alessandria.

Piala Super Jerman

Rabu, 18 Agustus 2021

01:30 Borussia Dortmund vs Bayern Munchen (Mola TV).

Liga Champions

(laga pertama playoff)

Rabu, 18 Agustus 2021

02:00 FC Salzburg vs Broendby IF

02:00 FC Sheriff vs Dinamo Zagreb

02:00 Monaco vs Shakhtar Donetsk.

Kamis, 19 Agustus 2021

02:00 Benfica vs PSV Eindhoven

02:00 Malmoe FF vs Ludogorets Razgrad

02:00 Young Boys vs Ferencvaros.

Liga Europa

(leg pertama play-off)

Rabu, 18 Agustus 2021

02:00 FK Crvena Zvezda vs CFR Cluj.

Kamis, 19 Agustus 2021

01:45 Celtic vs AZ Alkmaar.

Jumat, 20 Agustus 2021

00:00 Omonia Nicosia vs Royal Antwerp FC

00:00 Randers FC vs Galatasaray

00:00 Slavia Prague vs Legia Warszawa

01:00 Mura vs Sturm Graz

01:45 Fenerbahce vs HJK

02:00 Olympiacos vs Slovan Bratislava

02:00 Rangers vs Alashkert FC

02:00 Rapid Wien vs Zorya.

Untuk mendapatkan jadwal bola terbaru terus ikuti di laman Bola Tempo.