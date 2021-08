Arsenal vs Chelsea, Mikel Arteta Kehilangan Lima Pemain Bintang

TEMPO.CO, Jakarta - Mikel Arteta harus berpikir keras menyiapkan strategi untuk pertandingan kedua Liga Inggris, Arsenal vs Chelsea di Emirates Stadium pada Minggu nanti. Setelah kekalahan 2-0 di markas Brentford akhir pekan lalu, The Gunners harus menghadapi The Blues tanpa diperkuat lima pemain bintangnya.

Dua penyerang, Pierre-Emerick Aubameyang dan Alexandre Lacazette mendadak tak bisa dimainkan hanya beberapa jam sebelum kick-off melawan Brentford pada Jumat malam. Mereka tampaknya akan kembali melewatkan pertandingan akhir pekan ini.

Aubameyang dan Lacazette bergabung dengan Thomas Partey, Gabriel dan Eddie Nketiah dalam daftar pemain yang tidak tersedia. Dengan kelima bintangnya absen tentu menjadi pukulan bagi Arsenal.

Pekan lalu, Arteta memasang Folarin Balogun untuk memimpin lini depan karena tak bisa menurunkan Aubameyang dan Lacazette. Di kedua sisi, dia menempatkan Nicolas Pepe dan Gabriel Martinelli di kedua sisi.

Gelandang baru, Sambi Lokonga dimainkan sebagai starter karena Partey mengalami cedera saat pertandingan pramusim, memberikan harapan. Di lini belakang, absennya Gabriel memberi kesempatan Pablo Mari bermitra dengan pemain baru Ben White di jantung pertahanan.

Pemain Brentford, Bryan Mbeumo melepaskan tendangannya saat bertanding melawan Arsenal dalam Liga Premier Inggris di Brentford Community Stadium, London, Inggris, 13 Agustus 2021. REUTERS/David Klein

Dengan duo penyerangnya kembali absen, Arteta harus menemukan solusi untuk mengatasi kekuarangan di timnya menjelang derby London lainnya, melawan Chelsea.

"Saya kecewa. Ini bukan cara yang kami inginkan untuk memulai musim," kata Arteta kepada Sky Sports, Jumat malam, seusai kekalahan di Brentford, seperti dikutip dari Mirror.

"Kami tidak memulai dengan baik, kebobolan gol dalam insiden terisolasi. Kami tidak bisa mengatasi bola kedua atau bola panjang dengan baik dan itu yang mereka butuhkan untuk menciptakan masalah bagi kami. Kemudian kami kebobolan dari lemparan jauh," komentar pelatih Spanyol itu mengenai kekalahan timnya di laga pembuka Liga Inggris.

"Kekhawatiran terbesar adalah ancaman kami di depan gawang. Beberapa kali kami berada di sekitar kotak dan mendapatkan situasi yang bagus tetapi itu tidak cukup untuk ancaman atau tembakan tepat sasaran."

Arteta menekankan ia tidak ingin menyebut bahwa absennya para pemain inti sebagai penyebab kekalahan di laga pertama. Dia lebih menyoroti penampilan timnya yang dinilai memang tidak cukup baik untuk bisa menang.

"Kami tidak cukup baik untuk mengalahkan mereka. Kami tidak melakukan dasar-dasarnya. Kami memulai dengan cara yang mengecewakan tetapi kami akan meninjau dan berbicara dengan kepala dingin serta mencoba memperbaikinya sesegera mungkin."

Musim lalu, Arsenal mengalahkan Chelsea di Emirates. Apakah mereka mampu mengulanginya? Di sisi lain, The Blues memulai musim ini dengan kemenangan 3-0 atas Crystal Palace di Stamford Bridge pekan lalu.

