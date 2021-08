Jadwal PSG: Lionel Messi Disebut Akan Melakukan Debut di Pertandingan Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Lionel Messi diperkirakan akan melakukan debutnya di Paris Saint-Germain (PSG) dalam jadwal pekan keempat, di kandang Reims, pada 29 Agustus. Demikian dilaporkan berbagai media.

Lionel Messi, pemenang enam Ballon d'Or, bergabung dengan klub Prancis itu pada pekan lalu, setelah Barcelona kesulitan mempertahankannya karena mengalami kesulitan keuangan. Ia diperkenalkan kepada suporter pada Sabtu lalu, saat PSG mengalahkan Strasbourg 4-2 di kandang sendiri.

Sejauh ini, bintang Argentina itu baru menjalani tiga sesi latihan bersama rekan setimnya. Sebelumnya, pelatih Mauricio Pochettino menyatakan tidak ingin buru-buru memaksa pemain berusia 34 tahun itu beraksi. Ia ingin terlebih dahulu menyiapkan pemain itu secara maksimal dan mengintegrasikannya ke dalam tim.

Karena itu, menurut Sky Sports, penyerang itu baru akan siap tampil dan melakukan debutnya di PSG pada akhir bulan ini. Laga melawan Brest, pada 20 Agustus, mungkin akan terlalu cepat buatnya. Partai melawan Reims, pada 29 Agustus, dianggap lebih ideal.

Namun, itu baru dugaan dan bocoran yang didapat media. Bisa saja Pochettino menurunkan Messi lebih cepat bila melihat perkembangan bagus sepanjang pekan ini.

Dalam latihan Senin pagi, Messi, seperti dipamerkan dalam video di akun media sosial PSG, sudah aktif terlibat melatih skema permainan di depan gawang bersama pemain PSG lain. Dalam latihan itu ia tampak bekerja sama dengan Angel di Maria dan Neymar.

Hasil PSG di Liga Prancis:

Troyes vs PSG 1-2

PSG vs Strasbourg 4-2.

Jadwal berikutnya:

20 Agustus: Brest vs PSG

29 Agustus: Reims vs PSG

12 September: PSG vs Clermont

19 September: PSG vs Lyon.