Jadwal Liga Champions Rabu 18 Agustus: Benfica vs PSV Eindhoven Live di SCTV

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Champions malam ini, Kamis dinihari, 19 Agustus 2021, akan menyajikan laga pertama babak playoff. Ada partai Benfica vs PSV Eindhoven akan disiarkan langsung SCTV.

Laga yang mempertemukan klub Portugal dan Belanda ini akan berlangsung di Estádio da Luz, Lisbon, Kamis dinihari, mulai 02:00 WIB. Partai ini merupakan ulangan final kompetisi ini pada 1988, saat masih memakai nama European Cup. Kala itu saat PSV menang penalti dan merebut satu-satunya gelar hingga kini.

Benfica juga pernah juara dua kali pada tahun 60-an. Karena itu laga ini menjadi-satunya dari playoff yang mempertemukan dua mantan juara.

Keduanya absen dari babak grup Liga Champions musim lalu. PSV absen untuk ketiga kalinya secara beruntun. Tapi mereka pernah tampil dalam 16 kesempatan di babak grup, lebih satu kali dari lawannya.

Selain laga Benfica vs PSV Eindhoven, malam ini juga ada partai Malmoe FF (Swedia) vs Ludogorets Razgrad (Bulgaria) serta Young Boys (Swiss) vs Ferencvaros (Hungaria).

Jadwal Liga Champions Kamis, 19 Agustus 2021

(laga pertama playoff)

02:00 Benfica vs PSV Eindhoven (SCTV)

02:00 Malmoe FF vs Ludogorets Razgrad

02:00 Young Boys vs Ferencvaros.

Hasil Liga Champions sebelumnya:

FC Salzburg vs Broendby IF 2-1

FC Sheriff vs Dinamo Zagreb 3-0

Monaco vs Shakhtar Donetsk 0-1.

