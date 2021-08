Rekap Hasil Liga Champions Kamis Dinihari: Benfica, Malmoe, Young Boys Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian pertandingan Liga Champions pada Kamis dinihari, 19 Agustus 2021, menghadirkan laga pertama babak playoff. Benfica, Malmoe, dan Young Boys sama-sama meraih kemenangan.

Benfica, klub asal Portugal, mampu menang 2-1 saat menjamu PSV Eindhoven (Belanda) di Estadio da Luz, Lisbon.

Partai ini merupakan ulangan final kompetisi ini pada 1988, saat masih memakai nama European Cup. Kala itu saat PSV menang penalti dan merebut satu-satunya gelar hingga kini.

Kali ini, kondisinya berbeda. Benfica tampil dominan dan langsung unggul dua gol lewat Rafa Silva (menit 10) dan Julian Weigl (42). PSV hanya bisa mengecilkan ketertinggalan lewat Cody Gakpo (51).

Hasil ini membuat Benfica berada dalam posisi lebih menguntungkan saat berlaga di kandang PSV, pekan depan.

Pada laga lain, Malmoe FF (Swedia) menang 2-0 atas tamunya, Ludogorets Razgrad (Bulgaria). Gol di laga itu dicetak Veljko Birmancevic (26) dan Jo Inge Berget (61).

Sementara itu, Young Boys (Swiss) mampu menang 3-1 saat menjamu Ferencvaros (Hungaria). Kemenangan itu diraih saat mereka bermain dengan 10 orang sejak menit ke-25 karena Silvan Hefti mendapat kartu merah.

Gol Young Boys dicetak Meschack Elia (16), Vincent Sierro (40), dan Ulisses Garcia. Gol Ferencvaros diborong Franck Boli (14 dan 82). Klub ini juga gagal mendapat gol dari penalti yang dieksekusi Myrto Uzuni (27).

Hasil Liga Champions Kamis dinihari:

(laga pertama playoff)

Benfica vs PSV Eindhoven 2-1

Malmoe FF vs Ludogorets Razgrad 2-0

Young Boys vs Ferencvaros 3-2.

Hasil Liga Champions hari sebelumnya:

FC Salzburg vs Broendby IF 2-1

FC Sheriff vs Dinamo Zagreb 3-0

Monaco vs Shakhtar Donetsk 0-1.

Pemenang partai playoff ini, yang leg keduanya akan berlangsung pekan depan, berhak lolos ke babak utama Liga Champions.