Video Viral dari Latihan Chelsea: Suporter Teriak Werner Out, Lalu Dimaki-maki

TEMPO.CO, Jakarta - Ketika suporter diizinkan menyaksikan latihan Chelsea di Stamford Bridge, Rabu, 18 Agustus, drama pun terjadi. Seorang suporter menyerukan 'Werner Out', tapi dia kemudian jadi bulan-bulan suporter lain.

Latihan itu digelar Chelsea untuk persiapan menghadapi Arsenal dalam laga pekan kedua Liga Inggris, akhir minggu ini. Dalam latihan sudah terlihat Romelu Lukaku, pemain baru The Blues yang baru didatangkan dari Inter Milan. Ada juga Timo Werner, pemain Jerman yang kemudian jadi pusat cerita.

Tak seperti biasanya, sejumlah suporter diizinkan menyaksikan pertandingan Chelsea itu dari tribun. Drama kemudian terjadi ketika dilakukan wawancara terhadap suporter, memakai sound system sehingga terdengar keras ke seluruh stadion.

Seorang suporter pria memanfaatkan kesempatan itu untuk menyuarakan isi hatinya. "Dengar, saya punya komentar. Mari dengar. Mari kita usir Werner dari klub."

Komentar pria itu langsung disambut beberapa sorakan tak puas dari suporter lain. Bahkan, seorang suporter wanita terlihat berdiri dan langsung marah-marah kepadanya. "Kamu keluar, keluar! Siapa kamu? Kamu pikir kamu siapa? Keluar!"

