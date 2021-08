Jadwal Liga Prancis Matchday Ketiga dan Klasemen: Ada Brest vs PSG

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Prancis akan memasuki macthday ketiga pada akhir pekan ini. Paris Saint-Germain (PSG) kemungkinan masih belum akan memainkan Lionel Messi.

PSG akan berlaga Jumat dinihari di kandang Brest. Mereka akan menjaga tren positifnya setelah terus menang dalam dua laga sebelumnya. Di atas kertas, tim asuhan Mauricio Pochettino dalam posisi sangat diunggulkan, saat berlaga di kandang tim yang terus ditahan seri lawan dalam dua laga awalnya.

Perhatian penggemar PSG akan tertuju pada satu pertanayaan untuk laga ini: apakah Lionel Messi akan bermain? Bila berpegang dari pemberitaan media-media Prancis, mantan pemain Barcelona itu kemungkinan masih akan menonton.

Ia masih terus memacu diri untuk meningkatkan kebugarannya karena baru sepekan berlatih bersama rekan-rekan barunya. Menurut laporan media-media itu, Messi kemungkinan baru akan dimainkan saat PSG menjalani laga pekan keempat, yakni di kandang Reims.

Hal sama berlaku pada Neymar dan Angel di Maria yang sama-sama baru kembali dari Copa America. Namun, Kylian Mbappe akan kembali jadi andalan seperti di laga sebelumnya.

Meski terus menang, dalam klasemen umum Liga 1, PSG kini hanya ada di posisi ketiga di bawah Angers dan Clermont yang memiliki selisih gol lebih baik. Pekan ini, Angers akan melawan Bordeaux, sedangkan Clermont berlaga di kandang Lyon.

Juara bertahan Lille diperkirakan akan kesulitan mempertahankan gelar juara yang mereka sandang. Mereka gagal menang dalam dua laga awalnya dan kini menempati posisi ke-18 (ketiga terbawah). Pekan ini mereka akan melawan Saint-Eetienne.

Jadwal Liga Prancis

(Pekan ketiga)

Sabtu, 21 Agustus 2021

02:00 Brest vs PSG (RCTI+)

22:00 Lens vs AS Monaco (Bein Sport)

Ahad, 22 Agustus 2021

02:00 Saint-Eetienne vs Lille (Bein Sport)

18:00 Lyon vs Clermont (Bein Sport)

20:00 Montpellier vs Lorient (Bein Sport)

20:00 Bordeaux vs Angers (Bein Sport)

20:00 Strasbourg vs Troyes (Bein Sport)

20:00 Metz vs Reims (Bein Sport)

22:00 Rennes vs Nantes (Bein Sport).

Senin, 23 Agustus 2021

02:00 Nice vs Marseille (Bein Sport).

Klasemen Liga Prancis

No Tim Main Gol Poin 1 Angers 2 5 6 3 PSG 2 3 6 4 Nice 2 4 4 5 Nantes 2 2 4 6 Marseille 2 1 4 7 Lorient 2 1 4 8 Saint-Etienne 2 0 2 9 Lens 2 0 2 10 Reims 2 0 2 11 Rennes 2 0 2 12 Brest 2 0 2 13 Montpellier 2 -1 1 14 Monaco 2 -1 1 15 Metz 2 -2 1 16 Bordeaux 2 -2 1 17 Lyon 2 -3 1 18 Lille 2 -4 1 19 Troyes 2 -3 0 20 Strasbourg 2 -4 0

