Jadwal Liga Spanyol Matchday 2 dan Klasemen: Ini Lawan Barca, Madrid, Atletico

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Spanyol matchday kedua akan berlangsung akhir pekan ini. Atletico Madrid, Real Madrid, dan Barcelona akan kembali bersaing berebut posisi teratas.

Ketiga tim itu tetap menjadi kandidat utama peraih gelar juara musim ini. Mereka sama-sama menang dalam laga pertamanya.

Atletico Madrid, yang merupakan juara bertahan, hanya menang 2-1 saat berlaga di kandang Celta Vigo pada laga pembukanya. Kini tim asuhan Diego Simeone itu akan mengincar hasil lebih meyakinkan kala menjamu Elche, Senin dinihari.

Real Madrid saat ini memuncaki klasemen sementara berkat kemenangan 4-1 di kandang Alaves. Tim asuhan Carlo Ancelotti itu akan menjaga posisinya saat berlaga di markas Levante, pada Senin dinihari.

Perhatian lebih besar akan tertuju pada Barcelona, yang baru ditinggal Lionel Messi. Mereka banyak dipuji setelah menang 4-2 atas Real Sociedad pada partai pertamanya. Kini, tantangan lebih besar akan menanti mereka: berlaga di kandang Athletic Bilbao, Ahad dinihari.

Laga lainnya yang juga akan tersaji pekan ini antara lain Granada vs Valencia dan Espanyol vs Villarreal.

Jadwal Liga Spanyol

(Pekan kedua, live Bein Sport)

Sabtu, 21 Agustus 2021

02:00 Real Betis vs Cadiz

22:00 Alaves vs Mallorca.

Ahad, 22 Agustus 2021

00:30 Granada vs Valencia

00:30 Espanyol vs Villarreal

03:00 Athletic Bilbao vs Barcelona

22:00 Real Sociedad vs Rayo Vallecano.

Senin, 23 Agustus 2021

00:30 Atletico Madrid vs Elche

03:00 Levante vs Real Madrid.

Selasa, 24 Agustus 2021

01:00 Getafe vs Sevilla

03:00 Osasuna vs Celta Vigo.

Klasemen Liga Spanyol

No Tim Main Gol Poin 1 Real Madrid 1 3 3 2 Sevilla 1 3 3 3 Barcelona 1 2 3 4 Atletico Madrid 1 1 3 5 Valencia 1 1 3 6 Cadiz 1 0 1 7 Levante 1 0 1 8 Mallorca 1 0 1 9 Real Betis 1 0 1 10 Athletic Bilbao 1 0 1 11 Elche 1 0 1 12 Espanyol 1 0 1 13 Granada 1 0 1 14 Osasuna 1 0 1 15 Villarreal 1 0 1 16 Celta Vigo 1 -1 0 17 Getafe 1 -1 0 18 Real Sociedad 1 -2 0 19 Deportivo Alaves 1 -3 0 20 Rayo Vallecano 1 -3 0

