Ada Apa dengan Lionel Messi, PSG dan Taliban?

TEMPO.CO, Jakarta - Media Prancis Charlie Hebdo memuat karikatur kontroversial yang menghubung-hubungkan Lionel Messi, PSG dan kelompok Taliban. Karikatur tersebut pun mendapatkan banyak tanggapan di dunia maya.

Karikatur itu terbit pada sampul majalah Hebdo Selasa 17 Agustus lalu. Terdapat gambar tiga perempuan yang mengenakan burkak berwarna biru, mirip warna kebesaran PSG.

Di punggung ketiga perempuan itu tercantum nomor punggung 30 lengkap dengan tulisan Messi di atasnya. "Taliban. Ini lebih buruk dari perkiraan awal," begitu tulis mereka di gambar tersebut.

Talibans : c'est pire que ce qu'on pensait !

