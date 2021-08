Jadwal Liga Italia 2021/22 Dimulai Pekan Ini, Simak Selengkapnya

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Italia musim 2021/2022 akan dimulai akhir pekan ini. Juara bertahan Inter Milan menghadapi tantangan berat.

Inter Milan mampu merebut gelar juara dari Juventus pada musim lalu. Tapi, kali ini mereka akan tampil dengan kondisi yang sama sekali berbeda. Pelatih Antonio Conte sudah diganti Simone Inzaghi.

Jajaran pemainnya berubah cukup signifikan. Yang paling menonjol, penyerang andalan mereka, Romelu Lukaku, hengkang ke Chelsea. Selain itu, Achraf Hakimi juga dilepas ke PSG. Ashley Young dibiarkan berakhir kontraknya dan kemudian bergabung dengan Aston Villa. Antonio Candreva juga dijual ke Samdoria.

Nerazzurri juga bukannya tanpa tambahan kekuatan. Inzaghi menyambut Edin Dzeko (AS Roma), Hakan Calhanoglu (AC Milan), Matteo Darmian (Parma), dan Denzel Dumfries (PSV). Pada pekan pertama baru racikan baru Inter akan diuji tim tamu Genoa pada Sabtu malam.

AC Milan, runner-up musim lalu, baru akan bermain pada Selasa dinihari. Mereka akan menyambangi markas Sampdoria.

Selain Calhanoglu, Stefano Pioli tak lagi bisa mengandalkan Gianluigi Donnarumma, yang memilih bergabung dengan PSG. Mario Mandzukic juga dilepas setelah kontraknya habis.

Untuk tambahan baru, nama besar yang mereka dapat hanya Olivier Giroud dari Chelsea. Kiper Mike Maignan juga didapat dari Lille.

Juventus, yang musim lalu hanya finis keempat, akan berjuang untuk kembali juara. Kali ini mereka didampingi kembali Massimiliano Allegri, yang menggantikan Andrea Pirlo.

Mereka masih diperkuat Cristiano Ronaldo, yang tetap saja diisukan akan hengkang. Merih Demiral mereka lepas ke Atlanta, sedangkan Alex Corella ke Parma. Untuk pemain baru, Juventus mendapatkan Manuel Locatelli dari Sassuolo. Kaio Jorge didatangkan dari Santos.

Pada pekan pertama, Juventus akan menghadapi Udinese. Mereka akan berlaga pada Ahad malam, di kandang lawan.

AS Roma, yang kini dilatih Jose Mourinho, akan melawan Fiorentina. Mereka akan berusaha menebus hasil tak maksimal yang mereka raih musim lalu, saat finis di posisi ketujuh.

Atlanta, yang mampu finis di tiga besar, pada pekan pertama ini akan berlaga di kandang Torino.

Jadwal Liga Italia

(Pekan pertama, live Bein Sport)

Sabtu, 21 Agustus 2021

23:30 Inter Milan vs Genoa

23:30 Verona vs Sassuolo.

Ahad, 22 Agustus 2021

01:45 Empoli vs Lazio

01:45 Torino vs Atalanta

23:30 Udinese vs Juventus

23:30 Bologna vs Salernitana.

Senin, 23 Agustus 2021

01:45 AS Roma vs Fiorentina

01:45 Napoli vs Venezia

23:30 Cagliari vs Spezia.

Selasa, 24 Agustus 2021

01:45 Sampdoria vs AC Milan.

