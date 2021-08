Hasil Liga Inggris: Liverpool vs Burnley 2-0, Gol Jota dan Mane Jadi Penentu

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Liverpool vs Burnley tersaji dalam rangkaian jadwal pekan kedua Liga Inggris di Anfield, Sabtu malam, 21 Agustus 2021. Pertandingan ini berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan tuan rumah.

Liverpool membuka keunggulan lewat gol Diogo Jota pada menit ke-18. Ia membobol gawang lawan dengan sundulan setelah meneruskan umpan silang Kostas Tsimikas.

Pemain Liverpool Diogo Jota dan Trent Alexander-Arnold berselebrasi. REUTERS/Russell

Pada menit ke-26, Mohamed Salah membobol gawang Burnley. Tapi gol itu dianulir wasit dengan bantuan VAR (video asisten wasit) karena dianggap diawali offside.

Liverpool menambah keunggulan pada menit ke-69 lewat gol Sadio Mane. Gol ini bermula dari umpan cantik Virgil van Dijk ke arah Harvey Elliott. Pemain remaja yang menjalani debutnya sebagai starter itu menusuk ke dalam, mengoper pada Trent Alexander-Arnold, yang kemudian mengumpan Sadio Mane.

Sadio Mane dan Diogo Jota berselebrasi dalam laga Liverpool vs Burnley di Anfield, 21 Agustus 2021. REUTERS/Russell Cheyne

Pada pertandingan ini, Liverpool unggul dalam penguasaan bola, mencapai 67 persen. The Reds juga unggul dalam hal tembakan ke gawang (16 banding 5) dan dalam hal tembakan terarah (7 banding 2).

Liverpool meraih kemenangan keduanya musim ini setelah meraih kemenangan 3-0 di kandang Norwich City. Burnley mengalami kekalahan kedua setelah takluk 1-2 dari Brighton & Hove Albion di laga pertama.

Susunan Pemain Liverpool vs Burnley:

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Tsimikas (Gomez 90), Elliott, Henderson, Keita (Thiago 81), Salah, Jota (Firmino 81), Mane.

Burnley: Pope, Lowton, Tarkowski, Mee, Taylor, Gudmundsson (Pieters 80), Brownhill, Cork, McNeil, Wood (Rodriguez 75), Barnes.

Suporter hadir di Anfield dalam laga kompetitif untuk pertama kalinya dalam 17 tahun. Tak kurang dari 52 ribu orang hadir di tribun penonton.

Sebelum pertandingan, Liverpool menggelar penghormatan untuk Andrew Devine, suporter yang meninggal pada Juli lalu. Pria 55 tahun itu meninggal 32 tahun setelah menderita kerusakan otak yang parah dalam tragedi Hillsborough pada 1989. Ia menjadi korban ke-97 dari bencana tersebut.

Jordan Henderson membawa bunga sebagai penghormatan kepada Andrew Devine, korban ke-97 Hillsborough yang baru meninggal. REUTERS/Russell Cheyne

Setelah laga Liverpool vs Burnley, malam ini juga akan hadir pertandingan Manchester City vs Norwich. Sedangkan Ahad malam akan tersaji jadwal Arsenal vs Chelsea, Southampton vs Man United, dan Wolves vs Southampton.

GUARDIAN, WHOSCORED