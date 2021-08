Klasemen Liga Inggris Pekan Kedua: Liverpool ke Puncak, Brighton Posisi 2

TEMPO.CO, Jakarta - Liverpool merebut puncak klasemen sementara Liga Inggris seusai memenangi laga pekan kedua mereka. Brighton & Hove Albion untuk sementara naik ke posisi kedua.

Menjamu Burnley di Anfield yang terisi penuh pada Sabtu malam tadi, Liverpool menang 2-0 berkat gol Diogo Jota dan Sadio Mane guna melanjutkan tren 12 laga nirkalah serta tujuh kemenangan beruntun.

Selepas itu di Etihad tim juara bertahan Manchester City melampiaskan kekecewaan pekan pembuka dengan melumat Norwich City 5-0, diwarnai gol debut pemain termahal Liga Premier Jack Grealish bersama The Citizens.

Secara bersamaan dalam laga lain Aston Villa menundukkan Newcastle United 2-0 di Villa Park, disokong torehan gol kedua Danny Ings dalam dua pertandingan beruntun.

Di Elland Road, Leeds United berbagi poin dengan Everton setelah bermain imbang 2-2 selepas dua kali bangkit menghapus keunggulan tamunya.

Sedangkan di Selhurst Park, Brentford melanjutkan musim debutnya di Liga Premier dengan tambahan satu poin selepas mengimbangi tuan rumah Crystal Palace 0-0.

Rangkaian pertandingan hari Sabtu ditutup dengan Brighton & Hove Albion menundukkan Watford 2-0 di Stadion Amex, demi menorehkan catatan bersejarah pertama kalinya memulai musim di Liga Premier dengan dua kemenangan beruntun.

Hasil-hasil tersebut membuat Liverpool naik ke puncak klasemen dibayangi Brighton di posisi kedua, di mana mereka hanya dipisahkan selisih gol semata setelah sama-sama mengumpulkan enam poin.

Sementara itu Everton dan Brentford yang sama-sama memiliki empat poin masing-masing berada di posisi ketiga dan keempat juga dipisahkan selisih gol.

Sedangkan City melompat dan duduk di posisi kelima dengan raihan tiga poin perdana musim ini.

Posisi tim-tim itu belum sepenuhnya ajeg, sebab setidaknya lima tim berpeluang menyalip.

Pada Minggu (22 Agustus) malam nanti, rangkaian pekan kedua dilanjutkan dengan Manchester United menyambangi St. Mary's untuk menghadapi Southampton dengan bekal peluang menyamai rekor rentetan laga tandang nirkalah.

Bersamaan dengan itu, Tottenham Hotspur akan bertandang ke Molineux kala sang juru taktik Nuno Espirito Santo menghadapi bekas timnya, Wolverhampton.

Selepas itu Arsenal dan Chelsea akan bertemu di Emirates melanjutkan rangkaian duel kota London yang sejauh ini sudah tiga kali terjadi.

Rangkaian pekan kedua nantinya akan berlanjut hingga Senin (23 Agustus) waktu setempat (Selasa WIB) ketika West Ham United menjamu Leicester City di Stadion Olimpiade London.

Hasil dan jadwal Liga Inggris pekan kedua:

Hasil

Liverpool 2 - Burnley 0 (Diogo Jota 18', Sadio Mane 69')

Leeds United 2 - Everton 2 (Mateusz Klich 41', Raphinha 72'; Dominic Calvert-Lewin p-30', Demarai Gray 50')

Manchester City 5 - Norwich City 0 (Tim Krul bd-7', Jack Grealish 22', Aymeric Laporte 64', Raheem Sterling 64', Riyad Mahrez 84')

Aston Villa 2 - Newcastle United 0 (Danny Ings 45+3', Anwar El Ghazi p-62')

Crystal Palace 0 - Brentford 0

Brighton & Hove Albion 2 - Watford 0 (Shane Duffy 10', Neal Maupay 41')

Jadwal Ahad malam, 22 Agustus:

20.00 Southampton vs Manchester United (Mola TV)

20.00 Wolverhampton vs Tottenham Hotspur (Mola TV)

22.30 Arsenal vs Chelsea (Mola TV, SCTV)

Jadwal Selasa, 24 Agustus:

02.00 West Ham United vs Leicester City (Mola TV).

Klasemen Liga inggris

No Tim Main Gol Poin 1 Liverpool 2 5 6 2 Brighton 2 3 6 3 Everton 2 2 4 4 Brentford 2 2 4 5 Man City 2 4 3 6 Man United 1 4 3 7 Chelsea 1 3 3 8 West Ham 1 2 3 9 Aston Villa 2 1 3 10 Leicester City 1 1 3 11 Tottenham 1 1 3 12 Watford 2 -1 3 13 Crystal Palace 2 -3 1 14 Leeds United 2 -4 1 15 Wolves 1 -1 0 16 Southampton 1 -2 0 17 Arsenal 1 -2 0 18 Burnley 2 -3 0 19 Newcastle 2 -4 0 20 Norwich City 2 -8 0