AS Roma Vs Fiorentina 3-1, Debut Tammy Abraham Berakhir Manis

TEMPO.CO, Jakarta - Laga Liga Italia antara AS Roma vs Fiorentina berakhir dengan skor 3-1. Penyerang baru AS Roma, Tammy Abraham menjalani debutnya dengan mempersembahkan dua assist.

Bermain di Stadion Olimpico, Roma, Jose Mourinho langsung memberikan kepercayaan kepada Tammy Abraham untuk bermain sejak awal. Pemain yang baru mereka boyong dari Chelsea itu pun membayar kepercayaan Mourinho dengan penampilan yang apik.

Pada menit ke-17, penjaga gawang Fiorentina Bartlomiej Dragowski harus melanggar keras Abraham sehingga wasit langsung memberikannya kartu merah. Tujuh menit berselang, Abraham berperan penting atas terciptanya peluang yang didapatkan oleh Lorenzo Pellegrini.

Pergerakan Abraham membuat Pellegrini lepas dari pengawalan pemain belakang Fiorentina. Apes bagi AS Roma, Pellegrini tak mampu melepaska tembakan tepat ke arah gawang setelah mendapatkan umpan matang dari Abraham.

Pada menit ke-26 akhirnya AS Roma menciptakan gol. Abraham melepaskan umpan kepada Henrikh Mkhitaryan yang akhirnya membawa skuad Serigala Ibu Kota unggul 1-0. Skor itu bertahan hingga babak pertama usai.

Pada awal babak kedua giliran AS Roma yang harus bermain dengan 10 pemain. Nicolo Zaniolo mendapatkan kartu kuning keduanya setelah menjegal Nicolas Gonzalez dari belakang.

Imbang jumlah pemain membuat Fiorentina lebih berani menyerang. Pada menit ke-60 mereka pun menyamakan kedudukan. Nikola Milenkovic menjebol gawang tim tuan rumah setelah menerima umpan silang dari Erick Pulgar.

Akan tetapi skor imbang itu tak bertahan lama. Tammy Abraham nyaris mencetak gol perdananya setelah menerima umpan silang dari Pellegrini pada menit ke-62. Sayangnya sundulan pemain berusia 22 tahun masih membentur mistar gawang.

Dua menit berselang AS Roma kembali unggul. Kali ini kerja sama apik antara Mkhitaryan dan Abraham berujung pada umpan kepada Jordan Veretout yang merangsek dari lini kedua. Veretout pun dengan mudah menjebol gawang Pietro Terracciano dan membuat kedudukan menjadi 2-1.

Pada menit ke-69 Mourinho pun menarik keluar Abraham dan memasukkan Eldor Shomurdov yang kemudian berperang penting bagi gol ketiga AS Roma. Shomurdov melepaskan umpan kepada Veretout yang kemudian mencetak gol keduanya pada laga tersebut.

Hingga peluit panjang berbunyi, Fiorentina tak mampu mengejar ketertinggalan dan harus puas pulang dengan tangan hampa.

Hasil 3-1 laga AS Roma vs Fiorentina itu membuat Giallorossi untuk sementara berada di posisi ketiga klasemen Liga Italia Seri A. AS Roma memiliki perolehan angka yang sama dengan Inter Milan dan Lazio yang berada di atasnya. Sementara Fiorentina harus puas berada di posisi ke-18 pada pekan pertama Seri A.

