Bali United Siap Lakoni Laga Perdana BRI Liga 1 Kontra Persik Kediri

TEMPO.CO, Jakarta - Laga Bali United vs Persik Kediri akan menandai dimulainya BRI Liga 1 musim 2021-2022 pada Jumat 27 Agustus 2021. Pelatih Stefano Cugurra menyatakan siap meraih kemenangan pada laga ini meskipun tak mmau meremehkan Persik.

Melalui laman resmi Bali United, pelatih yang akrab disapa Teco itu menyatakan bahwa mereka tak sabar untuk segera memulai kompetisi. Dia menyatakan mereka ingin mempersembahkan kemenangan bagi Semeton, sebutan untuk suporter mereka, yang akan mendukung dari rumah.

"Bali United pastinya ingin menang buat suporter yang menikmati meskipun hanya menonton dari rumah. Pastinya tim punya semangat lebih buat raih hasil maksimal di laga pertama, baik hadapi Persik atau tim lainnya," ujar Teco.

Meskipun demikian, dia menegaskan bahwa mereka tak akan meremehkan Persik Kediri. Menurut dia, Persik merupakan lawan yang tangguh karena merupakan juara Liga 2 2019.

"Persik Kediri adalah tim yang sudah lama ada di Indonesia. Tim yang berhasil menjadi juara Liga 2 2019 lalu, tentu kami harus respek dengan mereka setelah lama tidak ada pertandingan di Indonesia," kata Pelatih asal Brasil itu.

Dia juga tak lupa berterima kasih kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang akhirnya mengeluarkan izin agar Liga 1 dan Liga 2 bisa digelar. Dia menyatakan berjalannya kompetisi sepak bola akan disambut semua pemain dengan semangat yang tinggi.

"Terima kasih untuk pihak Kepolisian atas izin yang diberikan. Sepak bola bisa hidup kembali, saya ucapkan terima kasih. Tim sudah tunggu untuk kembali bermain di lapangan setelah lama tidak berlaga. Saya pikir semua pemain akan punya semangat saat Liga 1 kembai terlaksana," kata Teco.

Kompetisi sepak bola Indonesia dipastikan bergulir setelah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyerahkan izin keramaian kepada PT Liga Indonesia Baru, PSSI dan Kementerian Pemuda Olahraga pada Senin kemarin, 23 Agustus 2021.

PT Liga Indonesia Baru memastikan laga pembuka BRI Liga 1 antara Bali United vs Persik Kediri akan digelar pada Jumat 27 Agustus 2021 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Laga kedua akan mempertemukan Persipura Jayapura vs Persita Tangerang di Stadion Pakansari, Bogor pada Sabtu, 28 Agustus 2021 sementara laga Bhayangkara FC vs Persiraja Banda Aceh akan digelar pada Ahad, 29 Agustus 2021 di Stadion Indomilk Arena, Tangerang.

