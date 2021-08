BRI Liga 1 Segera Bergulir, PSS Sleman Akan Gelar Latihan di Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta - PSS Sleman menyatakan akan segera menggelar latihan bersama di Jakarta menjelang bergulirnya kompetisi BRI Liga 1 musim 2021-2022. Skuad Super Elang Jawa akan berlatih di Jakarta karena putaran pertama akan digelar di Jabodetabek.

Direktur Utama PSS, Marco Gracia Paulo, menyatakan bahwa mereka senang kompetisi Liga 1 akhirnya bisa bergulir setelah mengalami penundaan. Dia pun menyatakan mereka akan segera bersiap menggelar latihan bersama meskipun tak menyebutkan tanggal pastinya.

"Setelah proses cukup panjang menungggu kepastian kick-off liga akhirnya kami bisa segera memulai latihan. Tim segera berkumpul untuk memulai latihan bersama di Jakarta," kata Marco melalui laman resmi klub asal Sleman, DI Yogyakarta itu.

Sejak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, para punggawa PSS Sleman berlatih secara mandiri di kediaman masing-masing. Pelatih Dejan Antonic pun sempat kembali ke negaranya, Serbia, namun disebut telah tiba di Indonesia.

ADVERTISEMENT

Marco menyatakan bahwa PSS Sleman melakukan harus segera melakukan latihan bersama demi meningkatkan kondisi fisik serta meminimalisir cedera pemain saat kompetisi bergulir. Karena itu, menurut dia, persiapan untuk menggelar latihan sudah memasuki tahap akhir.

"Utamanya memang kami mencari format terbaik untuk mulai latihan lagi sebagai solusi terbaik dengan segala risiko paling minim. Pada prinsipnya kami siap menatap BRI Liga 1," kata Marco.

Kapten PSS Slemaan, Bagus Nirwanto, pun menyambut gembira kabar akan segera dimulainya latihan bersama tim mereka. Meskipun demikian, dia menyayangkan jadwal untuk PSS Sleman masih belum diumumkan oleh PT Liga Indonesia Baru.

"Alhamdulillah bisa latihan bersama lagi setelah sekian lama latihan mandiri akibat pandemi dan belum pastinya jadwal kick-off," kata Bagus.

PT Liga Indonesia Baru hingga berita ini diturunkan memang baru mengumumkan tiga laga awal BRI Liga 1. Laga tersebut adalah Bali United vs Persik Kediri yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jumat 27 Agustus 2021, Persipura Jayapura vs Persita Tangerang di Stadion Pakansari, Bogor pada Sabtu, 28 Agustus 2021, dan laga Bhayangkara FC vs Persiraja Banda Aceh yang akan digelar pada Ahad, 29 Agustus 2021 di Stadion Indomilk Arena, Tangerang. Sementara jadwal lainnya disebut akan diumumkan lebih lanjut.

PSSLEMAN.ID