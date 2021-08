Hasil Undian Carabao Cup: Man City Hadapi Wycombe, MU Ditantang West Ham

TEMPO.CO, Jakarta - Juara bertahan Carabao Cup (Piala Liga Inggris) empat musim beruntun, Manchester City, akan menghadapi tim divisi tiga, Wycombe Wanderers, di babak ketiga. Hal itu berdasarkan hasil undian yang diumumkan EFL pada Kamis dini hari WIB.

Hasil undian tersebut melanjutkan tren bagi Manchester City, yang sejak musim 2018/19 tak pernah bertemu sesama tim Liga Premier di laga pertama memasuki kompetisi tersebut.

Sejak 2018/19, secara berurutan lawan City adalah tim kasta ketiga Oxford United, tim strata kedua Preston North End, klub kasta kedua Bournemouth dan kini Wycombe yang baru saja terdegradasi ke strata ketiga.

City akan bertindak sebagai tuan rumah menjamu Wycombe di Etihad dalam pertandingan putaran ketiga Piala Liga Inggris musim ini. Terakhir kali City harus menghadapi sesama klub Liga Premier di pertandingan pertama mereka dalam Piala Liga adalah pada 2017/18 bertemu West Bromwich Albion.

Sementara itu, runner-up musim lalu, Tottenham Hotspur, akan bertemu sesama klub Liga Premier, Wolverhampton, dan menciptakan lagi reuni kecil Nuno Espirito Santo dengan bekas timnya itu.

Wolverhampton mendapat hasil undian sebagai tuan rumah dan akan menjamu Tottenham di Molineux.

Pertemuan sesama klub Liga Premier lainnya juga terjadi dengan Norwich City akan menjamu Liverpool, Aston Villa bertandang ke markas Chelsea, dan Manchester United akan menghadapi West Ham United.

Oldham Athletic dan Rochdale, yang merupakan tim strata keempat, menjadi tim dengan kasta liga terendah dalam putaran ketiga Piala Liga.

Oldham, yang lolos seusai menyingkirkan Accrington Stanley (kasta ketiga) lewat adu penalti akan bertandang ke markas tim promosi Liga Premier, Brentford.

Sedangkan Rochdale, yang melewati hadangan Shrewsbury Town (kasta ketiga), bakal bertemu Burnley yang baru saja menang atas sesama tim Liga Premier Newcastle United melalui adu penalti.

Rangkaian pertandingan putaran ketiga Piala Liga dijadwalkan berlangsung pada tengah pekan 20-23 September dengan jadwal rincinya baru diumumkan menyusul oleh EFL.

Hasil undian babak ketiga Carabao Cup (Piala Liga Inggris) 2021/22:

Arsenal (divisi 1) vs AFC Wimbledon (divisi 3)

Brentford (1) vs Oldham Athletic (4)

Brighton & Hove Albion (1) vs Swansea City (2)

Burnley (1) vs Rochdale (4)

Chelsea (1) vs Aston Villa (1)

Fulham (2) vs Leeds United (1)

Manchester City (1) vs Wycombe Wanderers (3)

Manchester United (1) vs West Ham United (1)

Milwall (2) vs Leicester City (1)

Norwich City (1) vs Liverpool (1)

Preston North End (2) vs Cheltenham Town (3)

Queens Park Rangers (2) vs Everton (1)

Sheffield United (2) vs Southampton (1)

Watford (1) vs Stoke City (2)

Wigan (3) vs Sunderland (3)

Wolverhampton (1) vs Tottenham Hotspur (1),

