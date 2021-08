Chelsea Belum Pasti Dapatkan Jules Kounde, Ini Penyebabnya

TEMPO.CO, Jakarta - Chelsea dikabarkan telah menyapakati pembelian Jules Kounde dengan Sevilla. Kepastian transfer Kounde masih harus menunggu hengkangnya Kurt Zouma ke West Ham.

Media Inggris Daily Mail menyebutkan bahwa negosiasi antara Chelsea dan Sevilla soal transfer Kounde sempat mentok pada Rabu kemarin. Akan tetapi jurnalis Sky Sports Gianluca Di Marzio menyatakan hal sebaliknya.

Menurut Di Marzio, kedua klub sepakat dengan nilai 50 juta euro atau sekitar Rp 848,3 miliar untuk kepindahan bek berusia 22 tahun itu.

"#Kounde @ChelseaFC akan memberikan 50 juta euro ke @SevillaFC. Hampir selesai," tulis Di Marzio di akun media sosial twitter.

Jurnalis asal Italia lainnya, Fabrizio Romano, menyatakan bahwa kepastian kepindahan Kounde masih harus menunggu kepastian transfer Kurt Zouma ke West Ham. Dia pun menyatakan bahwa Kounde sebenarnya sudah memiliki kesepakatan personal dengan Chelsea sejak Juli lalu.

"Chelsea telah mengajukan penawaran terakhir untuk Jules Kounde - masih menunggu lampu hijau soal Zouma untuk menyelesaikan kesepakatan Kounde. Mereka terus berusaha untusk Saul dan Kounde tetapi belum selesai / dalam tahap penandatanganan kontrak. Kesepakatan dengan Kounde sudah sejak Juli, tak ada yang baru. Sabar," cuit Romano.

Chelsea have their final bid ready to be submitted for Jules Koundé - still waiting for green light on Zouma to complete Koundé deal. Work in progress on both Saúl & Koundé but not done/signing stages yet. #CFC

Koundé personal terms, agreed since July - nothing new. Patience.