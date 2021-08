Jadwal Bola Live Jumat 27 Agustus: Liga 1, Juga Ada Inter Milan dan Dortmund

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Jumat malam hingga Sabtu dinihari, 29 Agustus 2021, akan menampilkan pertandingan Liga 1, LIga Italia, Liga Jerman, Liga Spanyol, dan Liga Prancis.

Dari arena Liga 1 Indonesia akan hadir pertandingan pembuka musim ini. Bali United dan Persik Kediri akan berduel di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat malam ini, dalam laga yang dengan disiarkan oleh Indosiar.

Dari Liga Italia, ada partai besar melibatkan Inter Milan. Tim juara bertahan itu akan bermain di kandang Verona dalam pertandingan yang disiarkan langsung oleh RCTI.

Inter akan menjaga tren positif setelah menang 4-0 atas Genoa. Verona ditaklukkan Sassuolo dengan skor 2-3 dalam laga perdananya.

Liga Jerman malam ini akan menampilkan partai Dortmund vs Hoffenheim. Liga Prancis menghadirkan laga Nantes vs Lyon, sedangkan Liga Spanyol akan diwarnai pertandingan Valencia vs Alaves.

Jadwal bola malam ini selengkapnya:

Jumat, 27 Agustus 2021

BRI Liga 1

(pekan pertama)

19:00 Bali United vs Persik Kediri (Indosiar).

Liga Italia

(pekan kedua)

23:30 Udinese vs Venezia.

Sabtu, 28 Agustus 2021

Liga Italia

(pekan kedua)

01:45 Verona vs Inter Milan (RCTI).

Liga Jerman

(pekan ketiga)

01:30 Dortmund vs Hoffenheim (Mola TV).

Liga Prancis

(pekan keempat)

02:00 Nantes vs Lyon (Bein Sport)

Liga Spanyol

(pekan ketiga, live beIN)

01:00 Mallorca vs Espanyol

03:15 Valencia vs Alaves.