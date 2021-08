Cristiano Ronaldo ke Manchester United Setelah Manchester City Mundur

TEMPO.CO, Jakarta - Cristiano Ronaldo dipastikan akan bergabung dengan Manchester United pada bursa transfer musim panas ini. Kepastian itu mengejutkan karena sebelumnya dia dikabarkan akan bergabung dengan Manchester City.

Menurut jurnalis Fabrizio Romano, arah kepindahan Ronaldo disebut berubah drastis dalam waktu 48 jam saja. Pada Kamis waktu setempat, agen Ronaldo, Jorge Mendes, masih bernegosiasi soal kepindahan si pemain ke Manchester City.

Mendes disebut tengah berupaya agar Juventus melepas Ronaldo secara bebas transfer. Hal itu dikarenakan City tak mau membayar 24 juta euro atau sekitar Rp 405 miliar seperti yang diminta Juventus.

Dengan sikap City seperti itu, Mendes disebut juga mulai membuka komunikasi dengan Manchester United. Belakangan, Menurut Romano, Manchester City memutuskan untuk menghentikan negosiasi dengan Ronaldo dan Juventus. Dia juga memastikan bahwa belum ada kesepakatan apa pun antara City dengan Ronaldo.

Mundurnya City membuat Mendes kemudian semakin intens berkomunikasi dengan Manchester United sejak Kamis malam. Dalam waktu singkat, United kemudian mengajukan proposal penawaran resmi kepada Juventus dan proposal kontrak kepada Ronaldo.

Jorge Mendes is on it since yesterday night. Talking about Cristiano Ronaldo move with both Manchester City and Manchester United. #MCFC #MUFC https://t.co/80OqPucTjB